Đến nay, số tiền đầu tư của hàng nghìn người đang có nguy cơ mất trắng, bởi các sàn forex do nhóm The Legend Group bảo trợ đã đóng cửa.

Nhóm The Legend Group đã liên tục mời chào, lôi kéo hàng nghìn người bỏ tiền vào đầu tư forex. Nhóm này cam kết lãi suất ít nhất là 20%/tháng, thậm chí còn bán bảo hiểm vốn cho những người tham gia, nếu ai bỏ tiền vào đầu tư 3 sàn forex, BO do nhóm giới thiệu. Thế nhưng, đến nay số tiền đầu tư của hàng nghìn người đang có nguy cơ mất trắng. Bởi các sàn forex do nhóm này bảo trợ đã đóng cửa, các thành viên sáng lập ra The Legend Group cũng đã "cao chạy, xa bay".

"Anh chị muốn rút tiền lúc nào cũng được. Wisdomsglobal không giam vốn của khách hàng vì nó là sàn giao dịch", thành viên của nhóm The Legend Group nói.

Tin lời người quen và ham lãi suất cao, rút tiền lại dễ dàng, một người đàn ông đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng vào nhóm The Legend Group, ủy thác cho nhóm này đầu tư vào sàn forex có tên wisdomsgobal.com. Đầu tư mới được hơn 2 tháng, chưa rút về đồng lãi nào, sàn đã dừng không cho rút tiền.

Hình ảnh quảng cáo của nhóm The Legend Group.

"Mình không thể rút được gốc và lãi ra. Coi như họ giam của mình luôn. Họ vẫn bảo là chúng tôi vẫn duy trì, nhưng tiền thì họ giam lại, lãi không được nhận, gốc không được rút", người tham gia vào The Legend Group cho hay.

Sau vài tuần dừng không cho người tham gia rút tiền, 3 sàn forex, BO do nhóm The Legend Group đứng ra bảo trợ đã chính thức dừng hoạt động, không còn truy cập được.

Đến lúc này, hàng nghìn người tham gia mới tá hỏa chạy đi tìm nhóm The Legend Group, vì nhóm này đã bán bảo hiểm đảm bảo vốn cho họ. Thế nhưng, dù tiền đã cầm, nhưng những thành viên sáng lập ra The Legend Group lại không ai chịu trách nhiệm, thậm chí còn biến mất, không liên lạc được.

"Bây giờ không tìm được họ, họ trốn rồi. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời", người tham gia vào The Legend Group cho biết.

"Những tuyến trên giáp chủ sàn ấy, họ bảo là họ cũng đi đâu tư như tôi, thì người ta cũng không có trách nhiệm gì cả. Bây giờ cũng không biết liên lạc với ai để đòi tiền cả", người tham gia vào The Legend Group nói.

"Chúng tôi có nhu cầu rút lại vốn, nhưng họ không đồng ý, họ chối bỏ trách nhiệm. Chúng tôi cũng đã nộp đơn lên cơ quan chức năng nhưng cũng đang chờ", người tham gia vào The Legend Group chia sẻ.

3 sàn forex, BO do nhóm The Legend Group đứng ra bảo trợ đã dừng hoạt động, không truy cập được.

Chối bỏ trách nhiệm rồi thông tin không đúng sự thật về trả lãi, hay không phải công ty bảo hiểm nhưng lại bán bảo hiểm vốn cho người chơi, theo luật sư, nhóm The Legend Group đang có dấu hiệu của việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người tham gia.

Còn về phía những người tham gia, các cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các sàn forex bất hợp pháp, bởi nếu có mất tiền thì sẽ khó được pháp luật bảo vệ. Thế nhưng, không ít người vì ham lãi suất cao, vẫn cứ bỏ tiền đầu tư.

"Người chơi tham gia các hoạt động này chẳng khác nào tham gia trò "cờ gian, bạc bịp", không những mất tiền vì thua, mà còn mất thêm khoản tiền cho nhà cái như chi phí hoa hồng, chi phí môi giới, chi phí cho chuyên gia, kiểu gì những người tạo ra ma trận tài chính này cũng thu được nhiều lợi ích. Chỉ có nhà đầu tư là mất đơn, mất kép", Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi, nhận định.

Hàng nghìn người tham gia The Legend Group với mục tiêu trở thành những chiến binh giàu có, thì nay lại thành "phế binh".

(Theo VTV)