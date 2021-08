Nhiều ứng dụng và website đang chạy quảng cáo để lôi kéo người dân tham gia vào sàn giao dịch ảo, dán mác quốc tế nhưng chưa hề được cấp phép tại Việt Nam.

Phóng viên VTV đã nhận được rất nhiều phản ánh của khán giả về các hành vi lừa đảo trên mạng Internet thông qua các sàn giao dịch ảo. Những cái tên như Rforex.com, Vistaforex, Exswiss, Hitoption được điểm danh rất nhiều.

Dù tên gọi khác nhau và "rất Tây", nhưng tất cả đều là những tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.

"Mua hay Bán", "Lên hay Xuống" - nhà đầu tư chỉ cần chọn 1 trong 2 cửa này, trong vòng 30 giây. Khó chọn quá đã có cái gọi là "công nghệ robot tự động" dự đoán hộ. Chơi là thắng, không thắng được trả lại tiền.

Lãi lên tới vài chục phần trăm một năm. Lôi kéo thêm người thân, bạn bè tham gia được hoa hồng cao không kém lãi.

Với những lời chào mời như trên, hàng nghìn người đã tham gia cái gọi là sàn giao dịch quốc tế Hitoption. Sàn hứa là sau 100 ngày sẽ trả cả gốc lẫn lãi nhưng đó chỉ là lời hứa cho những người cả tin.

"Em đầu tư 12.000 USD trên sàn, 2 -3 tháng đầu vẫn rút được đều, đến tháng thứ 4 không rút được nữa", người tham gia sàn giao dịch Hitoption nói.

Thiếu tá Triệu Mạnh Hùng - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết: "Thông thường các đối tượng sử dụng các loại ngoại hối, mã chứng khoán, thậm chí sản phẩm nguyên liệu nông sản như điều, cà phê. Đặc điểm chung của các sàn này là đa cấp để kêu gọi nhà đầu tư tham gia để hưởng hoa hồng. Mô hình này phình to rất nhanh".

Tại một tòa chung cư thuộc Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cuối tháng 6 vừa qua, 100 đối tượng cầm đầu và liên đới trong đường dây sàn giao dịch đa cấp Hitoption đã bị bắt, cùng nhiều tài liệu chứng cứ bị thu giữ.

"Những dữ liệu chúng tôi thu thập được là dữ liệu điện tử, nếu không nhanh chóng dữ liệu sẽ bị xóa, khó truy vết", Thượng tá Vũ Xuân Bảo - Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho hay.

Lực lượng công an tại 11 tỉnh, thành phố đã phối hợp triệt phá thành công một sàn giao dịch lừa đảo khác - R-Forex giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép. Sàn này đã lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau, giá trị giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, Hitoption, Wefinex, Raidenbo, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO hay những cái tên mỹ miều khác đều chỉ là các chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã lập ra một website, mô phỏng giống với các sàn quốc tế.

Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo khai nhận: "Người tổ chức ra cuộc chơi sẽ can thiệp vào lệnh đánh của người chơi. Muốn cho ai thắng thì người đấy thắng. Muốn ai thua người đó thua".

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ vào các sàn đầu tư tiền ảo.

"Hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân diễn ra rất phức tạp, hầu hết trên toàn quốc đều đã xuất hiện các vụ việc người dân đến công an tố cáo mình bị chiếm đoạt tài sản, thông qua việc bị kêu gọi đầu tư. Nhiều trường hợp thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng", Thiếu tá Triệu Mạnh Hùng cho biết.

Các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất chỉ là lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước.

Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống, ôm tiền bỏ trốn rồi lại lập nên sàn giao dịch ảo khác.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ, nhất là dự báo trong thời gian tới các kênh đầu tư chính thống sẽ tương đối khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

(Theo VTV)