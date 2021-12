Một chủ shop quần áo tại Nghệ An ôm hàng chục tỷ đồng tiền phường hụi online rồi tuyên bố vỡ phường khiến nhiều người dân khóc ròng, ngất xỉu, cầu cứu công an.

Mấy ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt làm đơn tố cáo bà Võ Thị Thu H. (35 tuổi, trú tại chung cư Bảo Sơn, phường Hưng Phúc, TP. Vinh) có hành vi chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức phường, hụi và bốc bát họ.

Rất nhiều người là nạn nhân của bà H.

Theo nội dung tố cáo của người dân, bà H. là chủ một cửa hàng bán quần áo tại TP. Vinh và cũng là chủ một đường dây phường, hụi online quy mô rất lớn ở TP. Vinh suốt nhiều năm nay.

Qua mạng xã hội Facebook, chị Nguyễn Thị T. (29 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) nhận được lời chào mời của chủ Facebook có tên "Võ Hiền" về việc rủ rê, lôi kéo tham gia chơi phường. Sau khi tìm hiểu, chị T. đồng ý tham gia.

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/11 đến 20/11, chị T. đã mua các bát phường do H. lập ra với tổng số tiền là hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến kỳ bốc phường, H. đã không thanh toán và tìm lý do để thoái thác việc trả tiền.

Đến ngày 20/11, Võ Thị Thu H. tuyên bố bể phường. Người này sau đó không trả lời tin nhắn, điện thoại của bất kỳ ai. Tổng số tiền mà chị T. tham gia các bát phường do H. lập ra là 2,783 tỷ đồng.

Chị Đặng Thị T.A. (33 tuổi, trú tại TP. Vinh) cũng tham gia chơi phường do H. lập ra thông qua mạng xã hội facebook với số tiền 235 triệu đồng. Khi chủ phường tuyên bố vỡ phường thì chị T.A. mới tìm hiểu và được biết người này cũng không chi trả cho rất nhiều người khác.

Khi được yêu cầu trả lại tiền thì H. tuyên bố không còn tiền để trả cho mọi người, thậm chí còn thách thức, muốn đòi lại tiền thì cứ nhờ đến pháp luật để can thiệp.

Shop quần áo của bà H. đóng cửa.

Toàn bộ tiền làm thuê được chị Phạm Thị A. (23 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh giấu chồng tham gia phường hụi của H. Không những vậy, chị A. còn đi vay nóng của người khác để tham gia thêm.

Đến tháng 11/2021, chị A. sinh con, cùng với đó dịch Covid-19 bùng phát nên cả hai vợ chồng không có việc làm, gặp khó khăn. Chị A. tính cố gắng vay mượn đến ngày 19/11 sẽ được bốc 3 bát phường trang trải nợ nần và chi tiêu sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, khi chưa kịp bốc phường thì ngày 20/11, H. đã tuyên bố bể phường khiến chị A. ngất xỉu.

Toàn bộ số tiền 229 triệu đồng ném vào phường không có khả năng đòi lại, chị A. còn bị chủ nợ đến tận cửa đòi tiền. Khi chồng phát hiện, chị A. bị đuổi ra khỏi nhà nhiều ngày liền. Đến khi vay được tiền để trả nợ nóng thì chị A. mới trở về được nhà.

Chị A. nhiều lần nhắn tin, gọi điện, cầu xin H. trả một ít tiền cho mình nhưng chủ phường này không một lần hồi âm.

Theo đơn trình báo của các nạn nhân, mỗi khi H. điều hành phường đều có nhiều tài khoản vào hỗ trợ và nghi ngờ đây là những tài khoản ảo Facebook do chính H. lập ra hoặc là người quen biết, thông đồng với chủ phường để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này đã có 117 nạn nhân đứng ra tố cáo, thừa nhận mình trở thành nạn nhân của Võ Thị Thu H., với tổng số tiền đã chuyển khoản cho người này để chơi phường, tham gia bốc bát họ là hơn 33,5 tỷ đồng.

Trong đó, người tham gia phường ít nhất là 18 triệu đồng và người nhiều nhất là hơn 3,92 tỷ đồng. Các nạn nhân đủ thành phần, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An như TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương… Thậm chí, một số người ở tận TP. Hồ Chí Minh cũng trở thành nạn nhân của H.

Được biết, Võ Thị Thu H. là chủ một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh nhưng hiện nay, cửa hàng này đã đóng cửa.

Hằng ngày, có nhiều nạn nhân tìm đến shop quần áo của H. để tìm gặp mong lấy lại được một ít tiền nhưng không được.

Một lãnh đạo của Công an TP. Vinh cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của các nạn nhân. Tuy nhiên do số tiền có dấu hiệu lừa đảo, bị chiếm đoạt quá lớn nên đơn vị này đã hướng dẫn bị hại gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

"Chúng tôi đã gửi đơn và một số nạn nhân đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra mời ra làm việc, lấy lời khai. Hiện công an đang mời những nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất làm việc rồi thứ tự đến các nạn nhân khác. Chúng tôi mong công an sớm xử lý theo quy định phát luật", chị Đặng Thị T.A. chia sẻ.

(Theo Pháp luật và bạn đọc)