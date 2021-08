Các sàn forex vẽ ra một ước mơ làm giàu nhanh chóng, nhưng cuối cùng người tham gia chỉ nhận được kết cục đó là mất tiền.

30 đến 50%/tháng là mức lợi nhuận mà nhiều sàn ngoại hối (forex) hiện nay đang quảng cáo, cam kết với các nhà đầu tư, nếu bỏ tiền vào đây. Mức lợi nhuận quá cao, khiến cho hàng chục nghìn người khắp các tỉnh, thành tham gia forex như là 1 trào lưu, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc sản xuất khó khăn, không ít người không biết đầu tư vào đâu.

Thế nhưng, đầu tư forex có phải dễ kiếm tiền như vậy hay không? Thời gian qua, đã có hàng loạt phóng sự điều tra về các sàn giao dịch forex, được gắn mác quốc tế. Mỗi sàn forex đều có những cách thức hoạt động khác nhau, nhưng người tham gia đều có chung 1 điểm: Ước mơ làm giàu 1 cách chóng vánh, nhưng kết cục lại mất hết tiền.

Bánh vẽ "ngồi chơi xơi nước" nhận lãi "khủng"

0.8 tới 1%/ngày, 20-24%/tháng, đây là mức lãi suất mà nhón Lion Group đưa ra nếu ai đầu tư vào sàn forex có tên là FX Trading Markets. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn, sau đó "ngồi chơi xơi nước" nhận lãi "khủng", bởi giao dịch đã có Ban chuyên gia làm hộ.

Ít nhất đã có trên 40.000 người tham gia vào nhóm này. Thế nhưng đầu năm nay, sàn FX Trading Markets đã đóng cửa, dừng hoạt động. Ban chuyên gia và nhóm Lion Group cũng chính thức cắt đứt liên lạc với những người tham gia.

Sàn FX Trading Markets hứa hẹn lợi nhuận đến gần 300%/năm

Hay như với Elite Team, 30%/tháng là mức lợi nhuận mà nhóm này cam kết khi đầu tư vào sàn Busstrade. Cũng vẫn chiêu bài để chuyên gia giao dịch hộ, cam kết chỉ có thắng, hàng chục nghìn người cũng tham gia vào nhóm này.

Thậm chí rủ rê, mời chào thêm anh em, bạn bè, người nhà…cùng bỏ tiền vào. Tháng 5 vừa qua, sàn Bustrade này bỗng ngừng không có người tham gia rút tiền, mà yêu cầu nhà đầu tư phải mua 1 đồng tiền ảo có tên là 1 Btoken với giá đắt đỏ. Sau khi mua xong thì đồng Btoken này cũng rớt giá không phanh, nhà đầu tư cũng mất đến hơn 99% tài sản.

Còn với Sàn Defi thì tuyên bố cứ đặt lệnh là thắng. "Việc nhẹ, lương cao", trong group nhóm Fly Team hàng nghìn người đã rỉ tai nhau nhanh chóng xuống tiền cho kịp. Lãi suất 15%/tháng, giới thiệu người mới thì ăn hoa hồng nhiều cấp bậc. Thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu trong 1 tuần, nhưng tiền lãi chỉ được hiển thị bằng đồng tiền ảo có tên là USE. Muốn rút ra phải mất từ 5 đến 7 ngày. Hàng nghìn người nhanh chóng tham gia vào nhóm Fly Team, dù không ai biết sàn Defi thực chất là của ai và đến từ đâu.

Cơ hội triệu đô thời COVID-19, chuyên gia đọc lệnh tỷ lệ thắng 80%... 7 tháng qua, nhóm The Legend Group đã liên tục tổ chức những sự kiện đông người để thu hút tiền đầu tư, quảng bá cho 3 sàn forex. Nhóm này cam kết mức sinh lời ít nhất 20%/tháng, thậm chí còn bán bảo hiểm vốn cho nhà đầu tư. Hàng nghìn người đã bỏ tiền vào đây, thậm chí còn tham gia các lớp học về "thủ lĩnh huyền thoại". Cách đây ít ngày, cả 3 sàn forex ở trên bỗng dưng không còn truy cập được, những người sáng lập ra the Legend Group cũng lặn mất tăm.

Đánh vào lòng tham lãi suất cao là điểm chung của nhiều sàn ngoại hối (forex) hiện nay

Những chiêu trò lừa đảo

Điều bất thường là dù các sàn forex đều được gắn mác quốc tế, nhưng muốn tham gia vào đây bắt buộc phải thông qua 1 nhóm tại Việt Nam. Người ngoài nhóm không thể tham gia đầu tư vào các sàn này.

Ví dụ như sàn FX Trading Markets thì do nhóm Lion Group đứng ra kêu gọi. Sàn Busstrade thì do nhóm Elite team, sàn Defi thì do nhóm Fly team đứng ra. Sàn 3win.network, wisdomglobal.com, và sàn Libertybo.com là do nhóm The Legend Group bảo trợ.

Nếu không có các nhóm này môi giới, hướng dẫn tạo tài khoản, nạp và rút tiền thì người ngoài nhóm khó mà tham gia đầu tư vào các sàn này được. Điều này đặt ra nghi vấn về việc phải chăng những sàn forex được gắn mác quốc tế ở trên là do các nhóm này tự lập ra, tự điều khiển và chi phối?

Thời gian gần đây, hàng chục sàn forex trái phép đã liên tục bị lực lượng công an triệt phá. Gần đây nhất, Công an TP Hà Nội đã triệt phá 4 sàn forex, tiền ảo trái phép, trong đó đáng chú ý là sàn Rforex. Sàn này đã sử dụng vỏ bọc pháp nhân là là công ty Rforex tại Anh, đã thu hút gần 12.000 người tham gia, với tổng số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý là nhóm cầm đầu sàn này đã thừa nhận, 4 sàn forex gắn mác quốc tế chỉ là chiêu trò lừa đảo. Website đã được thuê để lập trình, và các đối tượng hoàn toàn có thể chi phối được các sàn này.

Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết: "Các đối tượng lợi dụng tên các sàn quốc tế để quảng cáo và mời gọi các nhà đầu tư vào sàn. Khi không được cấp phép thì các đối tượng có thể đánh sập hoạt động trong sàn."

Còn theo Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng lại là đồng tiền ảo do các đối tượng tạo ra thì đều không được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp theo quy định. Cái này đều là vi phạm. Tất cả tổ chức, cá nhân đang tham gia vận động cho người tham gia thì đều có thể xử lý hình sự.

Tham gia forex, lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy có nguy cơ mất tiền. Ngân hàng Nhà nước hiện chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn forex, vì thế những người đang tham gia vào các sàn forex bất hợp pháp hiện nay là đang vi phạm pháp luật. Bởi chính họ cũng là người mời chào thêm những người tham gia mới ở dưới họ. Họ là người gián tiếp khiến cho những người ở tuyến dưới bị mất tiền.

(Theo VTV)