Sự suy yếu của đồng USD dự kiến sẽ kéo dài trong vòng ít nhất là 3 tháng nữa.

Đó là kết quả khảo sát ý kiến của các chiến lược gia ngoại hối do Reuters vừa tiến hành hôm 3/5.

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số các chuyên gia tiền tệ cho rằng một "cuộc săn lùng" lợi tức sẽ quyết định diễn biến trên thị trường tiền tệ trong ngắn hạn.

Sau khi tăng gần 4% trong quý I/2021, đánh dấu sự khởi đầu một năm tốt nhất trong vòng nhiều năm của đồng bạc xanh, chỉ số dollar index – so sánh USD với rổ 6 loại tiền đối tác chủ chốt – đã giảm hơn 2% trong tháng 4, trở thành tháng yếu kém nhất trong vòng 4 tháng của đồng tiền này.

Quay đầu hồi phục được vài ngày vào đầu tháng 5 nhờ những lời bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen rằng việc tăng lãi suất có thể cần thiết để ngăn chặn nền kinh tế Mỹ không trở nên quá nóng, USD nhanh chóng giảm trở lại sau khi Mỹ công bố số liệu về thị trường việc làm cho thấy con số thực tế thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, khi nền kinh tế Mỹ tháng 4 chỉ tạo được thêm 266.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với mức 777.000 của tháng 3, và càng khác xa so với dự đoán của thị trường là 978.000 việc làm.

Dollar index phiên cuối tuần qua (ngày 8/5) lao dốc xuống chỉ 90,209 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 26/2. Các chuyên gia tiền tệ cho biết, bất cứ sự hồi phục nào của USD ở thời điểm này đều sẽ không bền vững.

Cuộc khảo sát của Reuters tiến hành với hơn 60 chiến lược gia ngoại hối, và kết quả cho thấy dự báo đồng USD sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong vòng một năm tới, khi các nhà đầu tư và các doanh nhân với sự nhìn xa trông rộng trước đó đã tìm đến trái phiếu kho bạc Mỹ, với mục tiêu trọng tâm chuyển từ nơi trú ẩn an toàn sang nơi không chỉ an toàn mà còn có lợi nhuận cao.

Hơn 70% trong số những người được hỏi, tương đương 28/38 người, cho rằng thời gian đồng USD suy yếu sẽ kéo dài hơn 3 tháng, trong đó 15 người dự báo sẽ kéo dài tới hơn 6 tháng.

Kit Juckes, người đứng đầu mảng chiến lược ngoại hối của Societe Generale, cho biết: "Chúng ta vẫn đang trong xu hướng đồng US suy yếu và điều đó (xu hướng yếu) vẫn nguyên vẹn. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là liệu các đồng tiền khác có đang tham gia vào nhóm tiền tệ có xu hướng mạnh lên hay không".

Mặc dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Fed Powell nhiều lần khẳng định Mỹ sẽ duy trì lãi suất siêu thấp đến khi thị trường lao động và tỷ lệ lạm phát hoàn toàn hồi phục, song trong nội bộ các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Do đó, hoàn toàn có thể xảy ra khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới – điều sẽ đẩy USD mạnh lên.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã chỉ ra 3 yếu tố rủi ro lớn nhất đối với đồng USD trong thời gian tới, bao gồm doanh nghiệp bị đánh thuế cao hơn, như mong muốn của Tổng thống Biden, sự phục hồi của các quốc gia khác ngoài Mỹ và vấn đề lo ngại liên quan đến vắc-xin Covid-19.

"Các hành động của Fed, sự phục hồi sau đại dịch, gói kích thích tài khóa của Mỹ, căng thẳng thương mại và hành động của ECB (ngân hàng trung ương Châu Âu) đều là những yếu tố sẽ định hình xu hướng đồng USD vào năm 2021 và các năm tiếp theo", VDSC cho biết.

"Trái phiếu đã không còn quá nhạy cảm với những dữ liệu kinh tế tích cực, bởi tất cả mọi người đều ghi nhớ thông điệp của Fed, Fed Powell. ...Đồng USD sẽ chỉ tăng đáng kể khi chúng ta bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc hơn và tin tưởng nhiều hơn về thời điểm Fed bắt đầu nâng lãi suất lên", chuyên gia Kit Juckes của Societe Generale nhận định.

Kết quả khảo sát của Reuters về triển vọng thị trường các tiền tệ chủ chốt

Về câu hỏi mô hình giao dịch nào sẽ quyết định thị trường tiền tệ trong 3 tháng tới, 80% các nhà phân tích, tương đương 41/51 người nói về cuộc "săn lùng" lợi tức; 10 người còn lại cho rằng các nhà đầu tư tiền tệ vẫn lựa chọn những tài sản an toàn.

Được thúc đẩy bởi kỳ vọng lạm phát sẽ mạnh lên và kinh tế toàn cầu sẽ sớm được cải thiện đáng kể, các đồng tiền liên quan đến hàng hóa và các thị trường mới nổi đã tăng hoặc giữ vững ở mức cao so với USD suốt từ đầu năm đến nay. Xu hướng này được dự báo sẽ duy trì trong 12 tháng tới.

Đồng đô la Australia (AUD) và đô la Nauy (NOK) được dự báo sẽ tăng lần lượt hơn 2% và 3% trong vòng một năm tới. Đô la Canada (CAD) đã tăng gần 4% trong năm qua, dự kiến sẽ giảm khoảng 1%.

Đồng euro đã tăng gần 2,5% trong tháng 4 vừa qua do USD yếu đi, khiến EUR trở thành một trong những đồng tiền đang hoạt động hiệu quả nhất. EUER được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong vòng một năm tới, mặc dù với tốc độ chậm dần lại. Dự báo EUR trong 3 tháng tới sẽ giao dịch quanh mức hiện tại, là khoảng 1,2 USD, sau đó tăng gần 2% lên 1,22 USD trong vòng một năm tới.

Dự báo tỷ giá các cặp tiền tệ chính

Tuy nhiên, với câu hỏi liệu dự báo về tỷ giá EUR/USD có rủi ro lệch lạc nhiều so với thực tế hay không, và sẽ lệch về hướng tăng hay giảm, ý kiến của các nhà phân tích chia đều 50/50 và cho biết họ thiếu tin tưởng về sức mạnh của đồng tiền chung.

Trong khi tiến triển tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đang trở thành động lực chính tác động tích cực lên nền kinh tế của khối tiền tệ chung, giúp các nhà phân tích nâng cao mức độ lạc quan về đồng tiền này so với dự báo cách đây một tháng, thì những dự báo mới nhất vẫn thấp hơn những con số dự đoán do chính họ đưa ra hồi đầu năm.

"Chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ tăng giá so với đồng đô-la, nhưng tôi không nghĩ rằng đồng euro chắc chắn sẽ tăng do USD suy yếu. Tôi cho rằng các loại tiền tệ hàng hóa và các tiền tệ tham gia vào thương mại sẽ hoạt động rất tốt". Steve Englander, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối nhóm G10 của Standard Chartered cho biết.

"Phần lớn trong số đó đã được định giá ... có thể còn một số loại nữa, nhưng tôi không nghĩ rằng việc tiêm chủng sẽ đưa đồng euro từ 1,20 USD tăng lên 1,30 USD, mà có thể sẽ chỉ trong khoảng từ 1,2 đến 1,21 USD".

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)