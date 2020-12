Nhiều người nghĩ chơi hàng hiệu là “đốt tiền”, thế nhưng với trang sức hàng hiệu, nó không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, xa hoa… mà còn giúp người chơi món đồ này lãi đơn lãi kép.

Khác hẳn với những món đồ đại trà, hàng hiệu khẳng định sự khác biệt, đỉnh cao từ chất liệu, thiết kế, mẫu mã, kiểu dáng, công nghệ hiện đại mang lại vẻ đẹp, bền, sang trọng vượt thời gian. Vì thế, từ lâu người yêu thời trang có điều kiện luôn mong muốn sở hữu những món đồ trang sức hay thời trang hàng hiệu.

Theo một nghiên cứu thực hiện trên 29.000 người của Nielsen, Việt Nam đứng top đầu thế giới về độ “khát” và sẵn sàng chi tiền cho hàng hiệu.

Là một tín đồ mê hàng hiệu, chị Hà Thị Thuỳ Linh – Giám đốc một công ty thực phẩm nhập khẩu ở Tây Hồ (Hà Nội) thừa nhận, ngoài túi xách, giầy dép, chị đặc biệt có hứng thú với những món trang sức hàng hiệu. Theo đó, có những tháng mình chi tới vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng để mua những món đồ trang sức mà mình yêu thích.

Chị chia sẻ, thời mới chơi trang sức hàng hiệu, chị hay chọn các loại trang sức của những thương hiệu quốc tế và nhờ dân buôn hàng xách tay đặt hộ. Nhưng vì là thương hiệu nước ngoài nên mỗi lần cần bảo hành, sửa chữa khá mất thời gian vì phải gửi đồ qua hãng.

Nhiều người sẵn sàng chi tiền tỷ để sở hữu những món trang sức tinh sảo của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Chưa kể, mấy năm gần đây, thị trường nở rộ các loại hàng nhái thương hiệu. Công nghệ làm nháilạirất tinh vi, chị cũng sợ mình không may dính phải nên thói quen săn trang sức hàng hiệu quốc tế giảm dần. Thay vào đó, chị chuyển sang những món trang sức hàng hiệu trong nước vì giá cả phải chăng hơn và tiện cho bảo hành về sau.

“Phải thú thật là, mỗi lần đem những món trang sức hàng hiệu như lắc, dây chuyền, nhẫn,… về nhà, mẹ tôi thường nói chỉ được cái đẹp mã, sau bán lại mất giá”. Chị nói và cho biết, mẹ chị vẫn khá truyền thống, nói đến trang sức là mặc định phải là trang sức vàng vàng (kiềng vàng ta, nhẫn vàng ta,…) vì có giá trị tích luỹ, thu đổi dễ.

Song, với chị Linh, những món đồ trang sức làm bằng vàng trắng kết hợp kim cương, đá ngọc quý… không đơn thuần chỉ là một loại tài sản tích trữ, nó còn là trang sức mang tính thẩm mỹ và đẳng cấp. Bởi, những món trang sức hàng hiệu luôn được thiết kế sáng tạo, chế tác tỉ mỉ, công phu, khách hẳn với những dòng trang sức thường.

Theo chị, chơi túi xách hàng hiệu, giầy dép đúng là thú chơi “đốt tiền” vì những món đồ này chỉ cần sử dụng qua vài lần khi bán lại đã mất giá tới vài chục phần trăm. Nhưng riêng với trang sức hàng hiệu, giá luôn ổn định, thậm chí còn có lãi khi thị trường vàng gần đây tăng giá mạnh. Chị bán một số bộ trang sức cũ mà mình ít khi dùng tới. Kết quả so với giá lúc mua chị kiếm được một khoản đậm.

Thay bằng chơi trang sức của thương hiệu lớn trên thế giới, nhiều người chọn mua trang sức hàng hiệu nội địa

Tương tự, không còn chạy đua, dốc hết tiền túi cho các thương hiệu trang sức nước ngoài, thay vào đó chị Đào Thị Thu Trà ở một khu đô thị lớn tại Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại chọn mua những món trang sức cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng trong nước nhiều hơn.Bởi, theo chị, đi kèm với những bộ đồ quần áo thời trang không thể thiếu được những món trang sức hàng hiệu để tôn lên vẻ đẹp, sự tự tin của bản thân trong công việc.

Song, cũng như những bộ đồ thời trang, trang sức thường thay đổi theo xu hướng mỗi năm. Thế nên, chị Trà chọn mua trang sức hàng hiệu trong nước để dễ mua bán trao đổi hơn.

Chuyên gia vàng bạc của Bảo Tín Minh Châu cho biết, nhu cầu mua vàng trang sức, đặc biệt là trang sức hàng hiệu ngày càng tăng cao. Theo đó, những năm gần đây doanh nghiệp thường xuyên đầu tư, ứng dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến của thế giới vào lĩnh vực chế tác vàng bạc đá quý để tạo ra sự hoàn thiện tinh xảo cho mỗi sản phẩm.

Các dòng sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu vàng bạc đá ngọc quý, màu sắc, tuổi vàng nhờ đó cũng đa dạng hơn, giá thành đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ đơn giản đến cao cấp.

Theo đó, ở mảng trang sức cao cấp, Bảo Tín Minh Châu có hàng loạt bộ sưu tập như: Trang sức kim cương thiên nhiên cao cấp - Diamond The One, Trang sức thời trang cá tính - S Jewelry, Ngọc trai thiên nhiên - Umi pearl mang vẻ đẹp thuần khiết, Đá ngọc quý thiên nhiên, di sản của tạo hóa– Heritage, Trang sức thời trang phong cách - Elle Cara Design, Nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới - Eros Design, Trang sức mỹ nghệ vàng ta - Hoàng kim bảo, Ngọc cẩm thạch - Vạn niên ngọc, Kim cương tự nhiên phong cách – Forever One.

Hay như PNJ, Doji cũng có các bộ sưu tập như: Trang sức kim cương 8 Hearts and 8 Arrows (8 mũi tên và 8 trái tim), Trang sức Fashion, Trang sức Thương Hạng, Kim cương viên…

Cũng theo chuyên gia của Bảo Tín Minh Châu, sở dĩ trang sức hàng hiệu trong nước hút khách mua ngoài mẫu mã đa dạng, thiết kế sáng tạo và tinh xảo thì dịch vụ tư vấn, chăm sóc cũng như bảohành luôn rất chu đáo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vàng uy tín luôn có quy chế giao dịch công khai, minh bạch cùng đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên sâu về vàng bạc đá ngọc quý, kim cương, am hiểu trang sức sẽ tư vấn cho khách mua đúng món đồ mình cần.

Hải Đăng