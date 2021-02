Áp lực nào đè nặng khiến giá USD chợ đen tăng vọt sau Tết là câu hỏi nóng mà nhiều nhà đầu tư quan tâm. Liệu có mối liên hệ nào giữa giá USD trên thị trường tự do và giá vàng trong nước?

Sau Tết, giá USD chợ đen tăng mạnh. Giá USD trên thị trường tự do có thời điểm tăng 220 đồng ở chiều mua vào và 230 đồng ở chiều bán ra, lên mức 23.770 - 23.830 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Giá USD trên thị trường tự do neo cao trong thời điểm sau Tết Nguyên Đán. Ảnh TTXVN

Tại các ngân hàng thương mại cổ phần, tỉ giá niêm yết tăng 15 đồng lên mức 22.895 - 23.105 đồng/ do chịu áp lực từ tỉ giá tự do và chênh lệch lãi suất VND-USD thu hẹp.

"Lý do đẩy giá USD trên thị trường tự do tăng cao là vì tại Việt Nam, giá vàng trong nước – quốc tế tiếp tục giãn rộng (ước khoảng 6-7 triệu đồng) khiến tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng mạnh", chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán SSI nhận định.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 16.2.2021, Việt Nam xuất siêu 2,63 tỉ USD, rất khả quan so với mức nhập siêu khiêm tốn của cùng kỳ năm ngoái.

Thêm vào đó, Ngân hàng nhà nước cũng giãn tần suất mua ngoại tệ từ hàng ngày sang hàng tuần (từ 17.2.2021) sau khi tuyên bố ngừng mua ngoại tệ giao ngay chuyển sang mua kỳ hạn 6 tháng.

Đồ thị tỷ giá USD bán tại ngân hàng và giá USD chợ đen (trái) và đồ thị diễn biến các tỷ giá điều hành của NHNN (phải). Nguồn: SSI research

“Trong bối cảnh cung cầu ngoại tệ khá thuận lợi và NHNN giảm dần can thiệp vào thị trường, tỉ giá USD/VND nhiều khả năng sẽ đi ngang trong ngắn hạn và có thể giảm nhẹ trong cả năm 2021” - chuyên gia của SSI nhận định.

Trên thị trường quốc tế, tâm lý lạc quan vẫn đóng vai trò chủ đạo trong 2 tuần vừa qua khi tình hình dịch bệnh có diễn biến tích cực với số ca nhiễm mới giảm, tốc độ tiêm vắc xin khá tốt (đạt khoảng 6,4 triệu liều/ngày – theo Bloomberg).

Biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy quan điểm nới lỏng tiếp tục được duy trì, cùng với đó, gói cứu trợ 1,9 nghìn tỉ USD của chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang tiến triển khả quan.

Theo nghiên cứu của SSI, các tài sản trú ẩn đều giảm giá khá mạnh: Giá vàng giảm 1,65% xuống 1.784 USD/oz.

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh ở các kỳ hạn.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm mạnh trong những phiên gần đây.

Cùng với xu hướng tăng của các thị trường chứng khoán, hầu hết các đồng tiền đều tăng giá so với USD trong đó mạnh nhất là đồng Bảng Anh GBP (+2,05%); KRW của Hàn Quốc (+1.64%); SEK của Thuỵ Điển (+1.15%); đồng đô la Canada CAD (+1.11%).

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell phát biểu trong phiên điều trần trước trước Quốc hội rằng lạm phát vẫn ở mức thấp và triển vọng kinh tế vẫn không chắc chắn. Thông điệp này của chủ tịch Fed đã giúp các nhà đầu tư phần nào yên tâm rằng Fed sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ đột ngột trong thời gian tới.

Lo ngại lạm phát đã gia tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng mạnh khi các nhà hoạch định chính sách tranh luận về một đợt cứu trợ kinh tế khác. Các nhà đầu tư lo ngại rằng, mức giá tăng vọt do những gói kích thích liên bang có thể khiến ngân hàng trung ương phải tăng chi phí vay ngắn hạn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, đã tăng đều kể từ đầu năm 2021, giữ ổn định vào thứ Ba, giao dịch quanh mức 1,36%. Trong tháng này, lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng lên 28 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu 30 năm chạm mức cao nhất trong 1 năm là 2,2% ở phiên 22.2.

Tỷ giá Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức: 22.910 đồng - 23.120 đồng (mua - bán). Tỷ giá USD/VND không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước. Tỷ giá vàng XAU / USD hiện ở mức 1.808,35. Giá vàng 9999 hiện ở mức 1808,70 - 1809,70 USD/ounce. Giá vàng hôm nay như sau: giá vàng SJC hiện ở mức 56,10 - 56,60 triệu đồng/lượng (mua vào -bán ra). Giá vàng PNJ hiện ở mức 56,10 - 56,60 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra). Giá vàng Phú Quý ở mức 56,18 - 56,58 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra). Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức: 56,19 - 56,58 triệu đồng/lượng (mua và - bán ra).

(Theo Lao Động)