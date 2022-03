Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay (5/3) tăng dữ dội, phá vỡ mọi giới hạn. Hiện giá vàng 9999 trong nước đã thiết lập mức cao kỷ lục, 69 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng thế giới cũng tiến rất sát mốc 2.000 USD/ounce.

Ngay từ sáng nay (5/3), giá vàng trong nước đều được các công ty kinh doanh vàng bạc điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.

Mở cửa giao dịch sáng nay (5/3), giá vàng 9999 được Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji giao dịch như sau.

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 67,15 triệu đồng/lượng 68,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 67,15 triệu đồng/lượng 68,25 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67 triệu đồng/lượng 68,40 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,10 triệu đồng/lượng 68,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h38' ngày 5/3

Đến chiều nay (5/3), giá vàng 9999 tiếp tục tăng mạnh, phá mốc 69 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tới 14h30' hôm nay (5/3), giá vàng 9999 được Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 67,90 triệu đồng/lượng 69,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 67,90 triệu đồng/lượng 69,20 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,75 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,75 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h30' ngày 5/3

Có thể thấy, vào chiều nay (5/3), giá vàng 9999 của SJC đã tăng 750 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 950 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội tăng 750 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.

Thời gian gần đây, giá vàng 9999 trong nước liên tục tăng mạnh và đạt kỷ lục mới. Mức giá 69 triệu đồng/lượng là mốc giá kỷ lục mà giá vàng 9999 của SJC và Doji vừa đạt được.

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, giá vàng 9999 của SJC được giao dịch ở mức 60-61 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Như vậy, sau 2 tháng, giá vàng 9999 của SJC đã tăng tới hơn 8 triệu đồng/lượng (mua vào).

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh do xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng.

Tới 14h30' hôm nay (ngày 5/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.972,9 USD/ounce, tăng 36,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.966,6 USD/ounce, tăng 30,7 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng thế giới hiện đã chính thức phá mức đỉnh của hơn một tuần trước, trên 1.970 USD/ounce.

Anh Tuấn