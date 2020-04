Giá vàng giảm xuống dưới 1.700 USD/ounce trong một thời gian ngắn khi một số nhà đầu tư quay trở lại cổ phiếu. Dự đoán vàng có thể sẽ chạm mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Giá vàng trong nước

Tới 14h30' ngày 20/4, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,400 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,000 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,300 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,070 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mở cửa thị trường ngày 20/4, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,0 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 nghìn đồng bán ra so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,17 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,15 triệu đồng/lượng.

Khép lại tuần giao dịch từ 13 - 19/4, giá vàng trong nước vẫn duy trì trên mốc 48 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm. Chốt phiên giao dịch tuần qua, giá vàng trong nước giữ vững trên mốc 48 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,1 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 10 nghìn đồng bán ra so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,27 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Tuần qua giá vàng khá ổn định, không có sự biến động mạnh. Vàng thế giới hiện quy đổi còn có giá cao hơn trong nước xấp xỉ 1 triệu đồng. Giá vàng quốc tế tăng mạnh có thể thúc đẩy giá vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi ngày đi ngang kể từ đầu tháng 4 tới nay.

Giá vàng thế giới

Khép lại phiên cuối tuần, giá vàng giao tháng Sáu giảm 32,90 USD, hay 1,9%, xuống 1.698,80 USD/ounce. Tính chung cả tuần qua, giá vàng giảm 3,1%, theo số liệu của FactSet.

Vàng giảm nhẹ sau khi lên mức 1.700 USD/ounce do áp lực điều chỉnh thông thường khi mà lực bán chốt lời tăng lên. Trong tuần trước, vàng đã lên mức cao nhất trong 7 năm rưỡi.

Theo kết quả khảo sát xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, 47% chuyên gia tham gia khảo sát trên Wall Street dự báo giá vàng sẽ tăng, trong khi đó 40% dự báo giảm, 13% trung lập.

Theo Phil Flynn, một nhà phân tích thị trường cao cấp của Price Futures Group, mặc dù vàng suy yếu do đồng USD tăng giá nhưng triển vọng vẫn đi lên do các chính phủ khắp nơi cần tiếp tục in tiền để hỗ trợ kinh tế phục hồi...

Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) nói trên là một phần dự luật kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã thông qua hồi tháng 3/2020 nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực nhất của dịch COVID-19.

Trong khi đó, số liệu thống kê cho thấy 22 triệu lao động Mỹ đã rơi vào cảnh thất nghiệp kể từ giữa tháng 3/2020 và đến ngày 16/4 vừa qua, Mỹ đã giải ngân hết 349 tỷ USD phân bổ cho chương trình PPP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói cứu trợ tài chính trị giá 19 tỷ USD nhằm giúp ngành nông nghiệp ứng phó với tình trạng kinh tế suy thoái do các biện pháp hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Trump nêu rõ chương trình trên nhằm hỗ trợ nông dân và người chăn nuôi ứng phó với tác động của dịch bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 16 tỷ USD sẽ được dùng để hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất dựa trên thiệt hại thực tế khi giá cả và chuỗi nguồn cung chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Carsten Fritsch chuyên gia của Ngân hàng Commerzbank nhận định, các yếu tố như tác động nghiêm trọng của các biện pháp phong tỏa trên toàn cầu với các nền kinh tế và thị trường tài chính.

Việc các ngân hàng trung ương và các chính phủ ồ ạt đổ tiền vào thị trường, cùng các khoản nợ công ngày một “phình to” cho thấy nhu cầu về vàng sẽ còn khá mạnh mẽ trong tương lai. Kim loại quý này vẫn là một nơi “trú ẩn an toàn” cho nhà đầu tư.

Sea Lusk, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading cho biết, giá vàng có thể điều chỉnh về mức 1.675 USD/ounce hoặc thấp hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng, xu hướng dài hạn vẫn là tăng.

Đông Sơn