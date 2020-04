Giá vàng được dự đoán đi lên trong bối cảnh Mỹ bắt đầu triển khai gói kích thích kinh tế khoảng 2.000 tỉ USD, nhiều quốc gia khác cũng áp dụng chính sách kích cầu để hỗ trợ nền kinh tế.

Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 46,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu tuần, giá vàng miếng trong nước Doji biến động giảm

200 nghìn đồng/lượng (mua vào) và không đổi ở chiều bán ra.

Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,07 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,05 triệu đồng/lượng. Hệ thống cửa hàng PNJ giữ giá bán vàng miếng SJC ở mức 48,1 triệu đồng/lượng và mua vào 46,8 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc giãn cách xã hội trên toàn quốc, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều thông báo tạm nghỉ giao dịch nhưng vẫn phục vụ khách hàng qua hình thức mua bán online.

Giá vàng hôm nay

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng thêm 14 USD lên 1.622 USD/ounce và vàng giao tháng 4 tăng 0,67% lên 1.648,75 USD. Tính chung cả tuần này, giá vàng thế giới giảm nhẹ với mức giảm 0,5%.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 46 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Theo kết quả cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong 12 chuyên gia phân tích thị trường tham gia trả lời, có tới 92% cho rằng giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, chỉ 1 ý kiến dự đoán giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, ở cuộc khảo sát trực tuyến tại Main Street, trong tổng số 1.245 nhà đầu tư tham gia khảo sát có tới 67% dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, 19% nói rằng giá vàng thấp hơn và số còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Vàng giữ được mức giá cao sau khi Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 2 ngàn tỷ USD. Không chỉ Mỹ, hàng loạt các nước khác vẫn đang đồng loạt bơm tiền và nới lỏng chính sách tiền tệ.

Phần lớn nhà đầu tư và chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng sẽ tăng mạnh trong tuần tới khi các nền kinh tế lớn bắt đầu triển khai gói kích cầu để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Michael Kosares, nhà sáng lập USAGOLD nhận định, các nhà đầu tư nắm giữ vàng và tiền mặt khi các số liệu cho thấy những tác động về kinh tế của dịch bệnh, nhưng đà đi lên của giá vàng bị hạn chế khi các thị trường tài chính lo ngại về tình trạng giảm phát.

Còn theo ông Ilya Spivak, chiến lược gia tiền tệ của DailyFx, với số liệu về việc làm của Mỹ trong tháng Ba, Mỹ nhiều khả năng sẽ rơi vào suy thoái sâu và giá vàng cũng sẽ giảm do nhu cầu tiền mặt tăng cao trở lại.

Bart Melek của TD Securities lại lưu ý các nhà đầu tư rằng, giá vàng có thể sẽ chịu rất nhiều tác động tiêu cực trong một thị trường liên tục chứng kiến các biến động mạnh. Tương tự như thực tế vàng liên tục giảm giá do bị bán tháo ồ ạt cùng với cổ phiếu trong tháng 3.2020 nhằm đáp ứng như cầu tiền mặt của giới đầu tư.

Trong khoảng 1 tuần qua, vàng đã lấy lại được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn khi mà các nước ồ ạt bơm tiền và nguồn cung vàng vật chất bị gián đoạn do 3 nhà máy tinh chế vàng tại châu Âu bị đóng cửa và việc vận chuyển vàng bị gián đoạn trên toàn thế giới do dịch Covid-19.

Đông Sơn