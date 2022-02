Sau phiên tăng chóng mặt vào hôm qua, đến sáng nay, giá vàng trong nước và quốc tế bất ngờ rơi tự do. Giá vàng trong nước có thời điểm thấp hơn mức đỉnh được thiết lập vào hôm qua tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Hôm qua (24/2), giá vàng trong nước và quốc tế đã trải qua một ngày tăng điên đảo.

Ở trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá vàng theo chiều hướng tăng lên. Từ đầu giờ sáng đến chiều tối, giá vàng liên tục tăng cao. Chỉ trong vòng nửa ngày, giá vàng đã tăng tới hơn 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng 9999 tại Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji vào ngày hôm qua đã lập đỉnh 67,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tới 3,5 triệu đồng trong một ngày. Giá vàng 9999 của Doji ở chiều bán ra có thời điểm vênh tới 2 triệu đồng so với chiều mua vào.

Tuy nhiên, đến sáng hôm nay (25/2), giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh, theo xu hướng giảm của giá vàng thế giới. Giá vàng trong nước có thời điểm giảm 1,5-2 triệu đồng/lượng kể từ khi mở cửa.

Giá vàng miếng hôm nay bất ngờ quay đầu giảm

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji giao dịch tại Hà Nội ở mức 65,20 - 67,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tại TP.HCM là 65,20 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Lúc 9h07' ngày 25/2, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji giao dịch tại Hà Nội ở mức 64,80 - 65,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tại TP.HCM là 64,70 - 65,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, giá vàng 9999 của Doji đã mất gần 2 triệu đồng/lượng.

Đến 10h13' hôm nay (25/2), giá vàng 9999 của Doji lại tăng lên mức 66 triệu đồng/lượng (bán ra). Theo đó, giá vàng 9999 tại Hà Nội ở mức 64,75 - 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tại TP.HCM là 65,10 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,10 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn giá vàng miếng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vào lúc 8h30' niêm yết ở mức 64,0-66,0 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua – bán.

Đến 9h30', giá vàng miếng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận được niêm yết ở mức 64,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng ở chiều mua nhưng lại giảm 600 đồng nghìn ở chiều bán so với 1 giờ đồng hồ trước.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm giữa lúc giá vàng thế giới cũng giảm mạnh.

Sau khi leo lên mức 1.976 USD/ounce (mức giá đỉnh trong 20 tháng qua) giá vàng thế giới đêm qua (24/2, giờ Việt Nam) bất ngờ quay đầu lao dốc mạnh, có thời điểm xuống còn 1.877 USD/ounce.

Đến 6h30' ngày hôm nay (25/2), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.910 USD/ounce, thấp hơn khoảng 75 USD/ounce so với mức đỉnh hôm qua

Diễn biến giá vàng thế giới

Tới 9h07' sáng 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.908,5 USD/ounce, giảm 55,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.909,6 USD/ounce, giảm 55,4 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào nhiều ngân hàng của Nga. Sau thông tin này, chứng khoán Mỹ lập tức tăng điểm, giá USD cũng tăng cao, gây bất lợi cho giá vàng.

Vàng giảm mạnh cũng do động thái chốt lời của nhiều nhà đầu tư sau khi kim loại quý này tăng lên đỉnh.

Anh Tuấn