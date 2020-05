- 3 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) giảm 50%, còn doanh thu của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng giảm 47% so với cùng kỳ.

Habeco báo lỗ gần 100 tỷ



Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã chứng khoán: BHN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với khoản lỗ kỷ lục gần 100 tỷ đồng.



Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Habeco ("ông lớn" sở hữu các thương hiệu bia Hà Nội và Trúc Bạch) chỉ đạt 770 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu sụt giảm kéo theo lợi nhuận gộp giảm hơn 55%, về mức 148 tỷ đồng.

Trong khi nguồn thu giảm mạnh thì chi phí vận hành biến động không đáng kể. Cụ thể, chi phí bán hàng là gần 185 tỷ đồng, giảm 3%; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 81 tỷ đồng, tăng 4%.

Kết quả là Habeco báo lỗ trước thuế tới 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 lãi gần 98 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của Habeco trong 3 tháng đầu năm 2020 là hơn 98 tỷ đồng, trong khi quí I/2019 lãi 64 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Habeco công bố mức lỗ trước thuế trăm tỷ đồng.



Ảnh hưởng từ việc thua lỗ cộng với việc tăng hàng tồn kho khiến dòng tiền kinh doanh trong kỳ của Habeco âm hơn 1.000 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ 2019, chỉ tiêu này của Habeco chỉ âm 430 tỷ). Theo đó, lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Habeco giảm từ mức 1.300 tỷ hồi đầu năm xuống chỉ còn gần 430 tỷ vào cuối tháng 3.



Đến cuối tháng 3, tổng tài sản hợp nhất của "ông lớn" ngành bia miền Bắc này giảm 12%, về gần 6.830 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.700 tỷ đồng, giảm gần 850 tỷ đồng so với đầu năm.



Trong khi đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp này tăng 17,5%, lên 751 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thành phẩm, hàng hóa.



Trong văn bản giải trình, ban lãnh đạo Habeco cho rằng do ảnh hưởng của Covid-19 và Nghị định 100 cấm lái xe sau khi dùng bia rượu khiến sản lượng tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2019.



Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của Habeco hiện đang ở vùng giá thấp lịch sử, ở mức 56.000 đồng, thấp hơn khá nhiều so với vùng giá gần 80.000 đồng hồi đầu năm.



Doanh thu của Sabeco giảm 47%



Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020, ghi nhận doanh thu giảm sút.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của Sabeco chỉ đạt gần 4.910 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu theo quý thấp nhất của Sabeco từ năm 2016 đến nay.



Lợi nhuận gộp của Sabeco trong quý I/2020 khoảng 1.350 tỷ đồng, giảm 38%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 23,5% lên 27,6%.



Doanh thu tài chính trong quý I/2020 của Sabeco là gần 270 tỷ đồng, tăng 56%. Trong khi đó, hoạt động liên doanh, liên kết giảm 46% lợi nhuận xuống 41 tỷ đồng, giảm 46%.



Do nguồn thu giảm mạnh nên Sabeco chủ động cắt giảm nhiều chi phí, như chi phí bán hàng giảm 19% xuống 560 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15% xuống 141 tỷ đồng. Chi phí tài chính chỉ 20 tỷ đồng.



Lợi nhuận trước thuế của Sabeco trong quý I/2020 đạt 945 tỷ đồng, giảm tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ sabeco đạt 700 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.



Theo giải thích của ban lãnh đạo Sabeco, sở dĩ doanh thu của doanh nghiệp sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019 là do tác động kép của đại dịch Covid-19 và Nghị định 100, khiến sản lượng tiêu thụ giảm.



Trên thực tế, Sabeco cũng đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng bia nước ngoài như Heineken, Budweiser, Sappro,...



Do ảnh hưởng từ tình hình kinh doanh, giá trị cổ phiếu SAB cũng đang giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu SAB giảm 4,1%, về mức 163.000 đồng/cổ phiếu.



Anh Tuấn