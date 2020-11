Tập đoàn Geleximco của ông Vũ Văn Tiền hút hơn 1.500 tỷ trái phiếu trước thềm Nghị định mới.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Geleximco - CTCP đã phát hành 15 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 584 tỷ đồng vào ngày 24, 25 và 26/8.

Trong đó, 8 lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 280 tỷ được phát hành vào ngày 24/8, 4 lô trái phiếu với giá trị 168 tỷ đồng được phát hành vào ngày 25/8 và ba lô trái phiếu với giá trị 136 tỷ đồng được phát hành vào ngày 26/8.

15 lô trái phiếu này đều có kì hạn 2 năm và thông tin về tài sản đảm bảo không được doanh nghiệp công bố.

Theo thống kê trên HNX từ đầu năm tới nay, Geleximco đã phát hành tổng cộng 39 lô trái phiếu đều có kì hạn 2 năm với tổng giá trị 1.518 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này tập trung chủ yếu ở tháng 6, 7 và 8.

Đại gia Vũ Văn Tiền

Geleximco đẩy mạnh huy động trái phiếu ngay trước thời điểm Nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực vào đầu tháng 9 nhằm kìm hãm sức tăng trưởng quá nóng của trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua.

Chủ tịch Tập đoàn là "đại gia" Vũ Văn Tiền đồng thời cũng nắm giữ vị trí cao nhất tại nhiều công ty thành viên như Giấy An Hòa, Xi măng Thăng Long,... Với mảng tài chính, ông Tiền từng là Chủ tịch Chứng khoán An Bình, đáng chú ý năm 2018 ông Tiền bất ngờ rời ghế Chủ tịch Ngân hàng An Bình (ABBank) để lui về tập trung thực hiện những hoạt động kinh doanh khác.

Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, công ty của Chủ tịch Lê Phước Vũ vừa đăng ký bán 30 triệu cổ phiếu HSG trong khoảng thời gian từ 25/11 đến 24/12/2020 thông qua giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Tập đoàn đầu tư Hoa Sen đang nắm giữ 73,14 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 16,45%. Nếu giao dịch diễn ra thành công, Tập đoàn đầu tư Hoa Sen chỉ còn nắm giữ 43,14 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ 9,7%.

Tập đoàn đầu tư Hoa Sen cho biết lý do thực hiện giao dịch nhằm giải quyết nhu cầu tài chính công ty. Tính theo mức giá đóng cửa phiên 20/11 là 18.400 đồng/cp thì quy mô giao dịch của Tập đoàn đầu tư Hoa Sen vào khoảng 550 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn đầu tư Hoa Sen đã liên tục thoái vốn khỏi HSG từ 108,1 triệu cổ phiếu hồi tháng 6 đến nay. Dù vậy, cổ phiếu HSG vẫn bứt phá mạnh từ vùng 9.000 đồng lên trên 18.000 đồng/cp, qua đó xác lập mức giá cao nhất kể từ tháng 2/2018.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trước thềm nhà băng này niêm yết cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Cụ thể, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB và vợ là bà Cao Thị Quế Anh vừa đăng ký mua tổng cộng 25,34 triệu cổ phiếu OCB từ ngày 18-23/11 theo phương thức thỏa thuận.

Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn đăng ký mua 16,37 triệu cổ phiếu OCB và bà Cao Thị Quế Anh đăng ký mua 8,97 triệu cổ phiếu OCB.

Hiện ông Tuấn đang nắm giữ 32,23 triệu cổ phiếu OCB, chiếm tỷ lệ 2,94% và vợ ông sở hữu 26,24 triệu cổ phiếu OCB, chiếm tỷ lệ 2,39% vốn tại OCB.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ra quyết định chấp thuận niêm yết hơn 2,16 tỷ cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với mã chứng khoán là ACB.

Giá trị niêm yết tính theo mệnh giá đạt xấp xỉ 21.616 tỷ đồng, bằng với vốn điều lệ của ACB đến thời điểm này. Tháng 8/2020, ACB đã phát hành thêm gần 500 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 30%, nâng vốn điều lệ từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 tỷ đồng.

Trước ACB, nhiều ngân hàng đã đưa cổ phiếu lên niêm yết sàn trên sàn HOSE trong năm nay. Cụ thể, VIB và LienVietPostBank (LPB) cũng đã đưa cổ phiếu lên niêm yết vào đầu tháng 11/2020 vừa qua.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 23,71 điểm (+2,45%), lên 990 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE tăng 23,2% lên 48.410 tỷ đồng, khối lượng tăng 18,4% lên 2.399 triệu cổ phiếu.

HNX-Index tăng 2,47 điểm (+1,71%), lên 147,21 điểm. Giá trị giao dịch trên HNX tăng 16,9% lên 5.427 tỷ đồng, khối lượng tăng 0,3% lên 330 triệu cổ phiếu.

Trong tuần, nhóm dầu khí vọt lên với PLX (+3,7%), PVD (+6,8%), GAS (+11,3%), POW (+1,9%), OIL (+3,7%), BSR (+4,3%), PVB (+3,3%), PVC (+3,2%)...

Nhóm cổ phiếu trụ cột thị trường là ngân hàng cũng tăng khá với với các mã tiêu biểu như VCB (+6,4%), CTG (+3,9%), BID (+2,2%), VPB (+4,1%), TCB (+1,7%), STB (+1,8%), EIB (+0,29%), TPB (+1,44%), ACB (+3%).

