Một số DN tái cấu trúc thành công và ghi nhận giá cổ phiếu tăng mạnh. Những quyết định mua vào trước đó đem lại khối tiền lớn cho các cổ đông và những người liên quan.

Cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL liên tục tăng mạnh trong những phiên gần đây với nhiều phiên trần liên tiếp giúp khối tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – Chủ tịch HAGL và những người liên quan, trong đó có con gái tăng mạnh.

Ngay sau lần đầu tiên trong 5 năm vượt mệnh giá hôm 9/12, cổ phiếu HAG tiếp tục tăng mạnh và chỉ trong 10 phiên đã lên mức 14.500 đồng/cp. Trong khoảng 2 tháng qua, cổ phiếu HAG đã tăng gấp gần 3 lần, từ mức 5.000 đồng/cp lên gần 15.000 đồng/cp.

Khối tài sản của Bầu Đức cũng tăng gần gấp 3 lần. Với gần 320 triệu cổ phiếu HAG, Bầu Đức có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu trị giá hơn 4,6 nghìn tỷ đồng.

Con gái ông Đoàn Nguyên Đức là bà Đoàn Hoàng Anh gần đây mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG với mức giá khoảng 5.000 đồng/cp. Hiện, số cổ phiếu này có trị tăng gấp gần 3 lần, tương đương mức lãi vài chục tỷ. Trước đó, bà Hoàng Anh cũng đã mua 4 triệu cổ phiếu nên khoản lãi thực sẽ còn lớn hơn.

Mặc dù tăng mạnh nhưng giá cổ phiếu HAG vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức trên 40.000 đồng/cp (giá điều chỉnh) hồi 2008-2009 khi mà Bầu Đức là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán. Khi đó, ông Đức có khối tài sản tương ứng trong 2 năm đứng vị trí số 1 Việt Nam là 6,2 nghìn tỷ và 11,4 nghìn tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai gần đây đẩy mạnh việc tái cơ cấu. Mặc dù hồi phục trở lại và gánh nặng nợ giảm nhưng HAGL của Bầu Đức đã bán rất nhiều tài sản và còn rất nhiều khó khăn. DN của Bầu Đức tiếp tục tái cơ cấu tài chính với trọng tâm giãn nợ, giảm lãi suất với các đối tác.

Một DN khác là Gỗ Trường Thành (TTF) đã sạch nợ tại các ngân hàng sau khi nhóm cổ đông ông Mai Hữu Tín vào để tái cơ cấu. TTF vừa công bố việc đã thanh toán xong nợ đối với Ngân hàng TMCP Đông Á trong ngày 20/12/2021. Đây cũng là khoản nợ cuối cùng của TTF với các ngân hàng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông TTF cuối cùng đã nhất trí thông qua phương án chào bán gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. TTF cho biết sẽ trích 160 tỷ đồng từ nguồn thu này nhằm trả nợ gốc và lãi cho DongABank.

Cổ phiếu TTF gần đây tăng mạnh và cũng đã vượt hẳn lên trên mệnh giá. Cổ phiếu này tăng gấp đôi trong khoảng 3 tháng qua, từ mức 7.000 đồng/cp lên mức 14.000 đồng/cp như hiện tại.

Con trai ông Võ Quốc Thắng (Bầu Thắng) - Chủ tịch Đồng Tâm Group là ông Võ Quốc Lợi gần đây mua 1 triệu cổ phần TTF trong khoảng thời gian từ ngày 4-9/11 và nâng lượng cổ phần nắm giữ tại TTF lên hơn 1,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,42% vốn điều lệ.

Gỗ Trường Thành từng được biết đến là một DN gỗ đầu ngành tại Việt Nam tuy nhiên do những sai lầm quản trị và đầu tư nên giai đoạn cuối của ông Võ Trường Thành và con trai Võ Diệp Văn Tuấn, Gỗ Trường Thành gần như sụp đổ vì lỗ và nợ nần. Thậm chí, hồi giữa năm 2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn (con ông Thành) về tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán".

VN-Index chịu áp lực lớn trước ngưỡng 1.500 điểm.

Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 23/12

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), áp lực bán mạnh khiến đa số cổ phiếu giảm giá. Chỉ số VN-Index giảm gần 22 điểm xuống dưới ngưỡng 1.460 điểm. Nhiều cổ phiếu ngân hàng, thép tiếp tục giảm giá. Cổ phiếu bất động sản cũng quay đầu đi xuống.

Techcombank giảm 1.050 đồng xuống 47.850 đồng/cp. VPBank giảm 800 đồng xuống 32.800 đồng/cp. Tpbank giảm 1.600 đồng xuống 36.400 đồng/cp.

Nhiều cổ phiếu bất động sản cũng giảm mạnh. Vingroup giảm 1.600 đồng xuống 98.000 đồng/cp. Vinhomes giảm 2.500 đồng xuống 83.200 đồng/cp. Novaland giảm 2.600 đồng xuống 114.100 đồng/cp.

Trong nhóm VN30 chỉ có Masan tăng 2.600 đồng lên 172.600 đồng/cp và Vietcombank tăng nhẹ 100 đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng trên toàn thị trường, lực bán tập trung vào CEO, MSN, KBC, BID…

Theo VDSC, VN-Index sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra lại vùng cản 1.480-1.490 điểm. Tuy nhiên, áp lực và rủi ro tại vùng cản này đối với VN-Index vẫn chưa thuyên giảm. Do vậy, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư vẫn cần thận trọng, đồng thời cũng nên tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index vẫn đang ở trong xu hướng tích lũy lại quanh vùng 1.470 điểm và nhiều khả năng sẽ có những nhịp rung lắc trước khi xuất hiện xu hướng bứt phá mới.

Agriseco tích cực hơn khi cho rằng nhà đầu tư có thể canh khi chỉ số ở gần vùng nền 1.470 điểm để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Nhìn dài hơn, Agriseco duy trì kỳ vọng Index sẽ vượt khỏi vùng nền đã tích lũy vững chắc này và hướng tới mốc 1.500 điểm, một số nhóm cổ phiếu có tiềm năng tăng giá tốt nhà đầu tư có thể giải ngân thêm tại các nhịp điều chỉnh như bất động sản, xây dựng, cao su, điện.

Chốt phiên chiều 22/12, chỉ số VN-Index giảm 1,07 điểm xuống 1.477,67 điểm. HNX-Index giảm 1,91 điểm xuống 453,1 điểm. Upcom-Index giảm 0,44 điểm xuống 110,93 điểm. Thanh khoản đạt 39,7 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn.

