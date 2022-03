CTCP Licogi 14 công bố báo cáo tài chính 2021 với doanh thu tài chính đột biến gấp hơn 22 lần so với năm trước, lên gần 400 tỷ đồng. Đây là yếu tố giúp DN ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng hơn 6 lần lên 215 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu L14 tăng gấp gần 4 lần trong 5 tháng qua, từ mức khoảng 100.000 đồng/cp có lúc lên trên ngưỡng 440.000 đồng/cp trước khi trở vê mức 370.000 đồng/cp như hiện nay. Ba năm trước đây, cổ phiếu L14 chỉ có giá dưới 23.000 đồng/cp. Hồi đầu 2021, Locogi 14 có giá xấp xỉ 50.000 đồng/cp.

Licogi 14 là một doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Trì (Phú Thọ), hoạt động trong lĩnh vực cơ giới và xây lắp, chuyên thi công san lấp mặt bằng, đào móng các hạng mục công trình như tại một số nhà máy như tuyển quặng trên Lào Cai. Gần đây, doanh nghiệp này đầu tư vào một số dự án bất động sản.

L14 có quy mô vốn khá khiêm tốn, với hơn 26,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với mức vốn điều lệ hơn 268 tỷ đồng.

Sự bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu L14 đến từ chính khoản lãi phát kinh từ đầu tư kinh doanh chứng khoán: 385 tỷ đồng trong năm 2021.

Tính tới cuối 2021, L14 nắm giữ hai mã cổ phiếu bất động sản: CEO của Tập đoàn C.E.O và DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng với giá gốc đầu tư là 486 tỷ đồng, trong khi giá trên thị trường tính đến hết ngày 8/3 đạt khoảng 740 tỷ đồng.

Tin chứng khoán ngày 9/3: Dồn tiền vào bất động sản, đầu tư chứng khoán lãi lớn và lên đỉnh

Cổ phiếu CEO tăng giá gấp 5,5 lần trong vòng 6 tháng qua, trong khi DIG tăng gần gấp 3 lần.

Trước đó, hồi giữa tháng 1/2022, Cổ phiếu L14 của CTCP Locogi 14 có lúc lên gần 480.000 đồng/cp, mức thị giá cao chưa từng có trên TTCK Việt Nam, vượt qua các cổ phiếu có thị giá đứng đầu trên thị trường nhiều năm nay như VEF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (hơn 218.000/cp) hay VCF của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang (250.000/cp).

Ngoài đầu tư chứng khoán, L14 cũng có các dự án bất động sản như: dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp ở huyện Thanh Thủy, Dự án khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh, dự án bất động sản đất nền Khu đô thị Minh Phương... đang tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong năm 2021, L14 đã trúng thầu nhiều công trình xây lắp như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Cầu Ngòi Còng (Yên Bái), Đường vào UBND xã Chi Thiết (Tuyên Quang) với tổng giá trị gần 146 tỷ đồng. Ligico 14 đang nghiên cứu các dự án khả thi tại các tỉnh Hòa Bình, Ba Vì (Hà Nội), Nha Trang (Khánh Hòa)…

Một doanh nghiệp có quy mô không lớn - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) cũng là điểm sáng trên TTCK thời gian gần đây. Cổ phiếu HAH tăng mạnh. Trong khoảng 1 năm qua, cổ phiếu HAH tăng gấp khoảng 3 lần, từ mức dưới 20.000 đồng/cp lên mức ngưỡng 90.000 đồng/cp như hiện tại. Thanh khoản khá cao và doanh nghiệp trả cổ tức đều đặn.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận lợi nhuận đạt 389 tỷ đồng trong năm 2021, tăng gấp 4 lần so với năm trước đó và cao cao gấp 2,5 lần so với mục tiêu đề ra. Lợi nhuận của doanh nghiệp tăng vọt nhờ sản lượng và giá cước vận tải tăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thu được khoản chênh lệch lớn từ bán toàn bộ cổ phiếu quỹ với giá bình quân gấp hơn 7 lần mệnh giá trong khi đầu tư ở mức thấp.

Trong một năm khó khăn vì đại dịch Covid-19, không ít doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận nhờ đầu tư cổ phiếu khi TTCK bùng nổ trong năm 2021.

SAM Holdings (SAM) nhiều năm gần đây dồn vào lĩnh vực đầu tư tài chính. Trong quý IV/2021, SM ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 184 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ. Giá trị cổ phiếu SAM nắm giữ tăng gấp 4 lần trong 2021 với những mã được đầu tư như HPG, FPT, MWG, SSI, HSC, TCB...

Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX), Công viên nước Đàm Sen (DSN) cũng là những doanh nghiệp lợi lớn từ “đánh chứng khoán”.

Rủi ro từ thị trường tài chính thế giới, blue-chips Việt gặp áp lực giảm

Theo MBS, VN-Index nhiều khả năng vẫn còn gặp áp lực từ nhóm cổ phiếu bluechips trong khi dòng tiền sẽ nhanh chóng quay lại đối với nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ đà tăng của giá hàng hóa cơ bản trong các phiên sắp tới.

BSC cho rằng, VN-Index đang có những bước đi khó lường trong biên độ rộng do diễn biến phức tạp của thế giới. Có thể thị trường sẽ e dè trong những phiên tới, hoặc có thể sẽ có những dòng tiền nhanh nhạy bắt đáy và đẩy chỉ số bật lên.

Rồng Việt cũng dự báo thị trường tiếp tục diễn biến theo chiều hướng suy yếu sau khi VN-Index đánh mất vùng 1.500 điểm. Áp lực bán vẫn đang gây sức ép lên thị trường, thể hiện qua thanh khoản duy trì ở mức trên trung bình 50 phiên tại VN-Index và VN30-Index. Tuy nhiên, VN-Index đã lùi về gần hỗ trợ 1.470 điểm và VN30-Index đang ở vùng MA(200) (vùng 1.490 điểm).

Chốt phiên giao dịch 8/3, chỉ số VN-Index giảm 25,34 điểm xuống 1.473,71 điểm. HNX-Index giảm 6,98 điểm xuống 445,89 điểm. Upcom-Index giảm 0,62 điểm xuống 112,61 điểm. Thanh khoản đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, trong đó có 34,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE.

V. Hà