Giá vàng trong nước và quốc tế vào ngày hôm nay (22/11) đều giảm mạnh. Tới đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 trong nước đã mất mốc 60 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường ngày hôm nay (22/11), giá vàng 9999 đã giảm 600 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, mất mốc 60 triệu đồng/lượng.

Đến 9h hôm nay, giá vàng lại tiếp tục giảm thêm. Cụ thể, vào lúc 9h13' ngày 22/11, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 58,9 triệu đồng/lượng 59,80 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 59,2 triệu đồng/lượng 59,80 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 58,9 triệu đồng/lượng 59,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 58,8 triệu đồng/lượng 59,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h13' ngày 22/11

Vàng Phú Quý cũng giảm mạnh. Vào lúc 8h52' sáng 22/11, tại Phú Quý SJC chi nhánh Hà Nội, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức: 59 triệu đồng/lượng mua vào; 60 triệu đồng/ lượng bán ra, giảm 100 nghìn đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước đã có một tuần đầy biến động, có phiên giảm tới hơn 1 triệu đồng/ lượng. Với mức giá đỉnh lên tới 62 triệu đồng/lượng, người mua đã lỗ khoảng 3 triệu đồng trong tuần qua.

Giá vàng trong nước giảm mạnh do ảnh hưởng bởi xu hướng giảm giá của giá vàng thế giới. Ngoài ra, theo đánh giá của giới chuyên gia, sở dĩ giá vàng trong nước giảm mạnh còn do thị trường xuất hiện lực bán vàng ra mạnh.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng tiếp tục giảm mạnh. Tính tới 8h55' hôm nay (22/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.846 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với kết thúc phiên cuối tuần. Còn giá vàng giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.848,4 USD/ounce, giảm 1,6 USD/ounce so với kết thúc phiên cuối tuần.

Biến động giá vàng quốc tế.

Theo các chuyên gia, lí do giá vàng thế giới giảm giá mạnh được cho là do sức ép tăng giá của đồng USD. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) vào hôm nay đã tăng 0,52% lên mức 96,07.

Tuy nhiên, giá vàng trong dài hạn sẽ tăng lên. Việc giá vàng giảm là cơ hội tốt để mua vào trước khi giá tăng trở lại.

Dù đã quay đầu giảm giá nhưng giá vàng trong nước vẫn chênh hơn giá vàng thế giới khá nhiều. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 9 triệu đồng/lượng.

Anh Tuấn