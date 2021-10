Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) lần thứ hai nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, theo kết quả bình chọn được HR Asia - tạp chí hàng đầu về nhân sự tại Châu Á công bố vào tháng 9/2021.

Xuất sắc giành giải thưởng uy tín về nhân sự

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia Awards” là giải thưởng quốc tế uy tín, đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu. Giải thưởng được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á và được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2017. Chủ đề của giải thưởng năm nay là “Tương lai của ngành nhân sự trong bối cảnh Covid-19” với mục đích đề cao sự ứng biến nhanh nhạy của các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch.

Tại vòng tuyển lựa hồ sơ đầu tiên, bộ phận nghiên cứu HR Asia tiến hành nghiên cứu độc lập về uy tín của 308 công ty Việt Nam có môi trường làm việc nổi bật. Vòng thứ hai, HR Asia sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên dựa trên 3 yếu tố: Core (chiến lược - cấu trúc), Self (cá nhân) và Group (tập thể). Mô hình này đưa ra cái nhìn tổng thể và đầy đủ, không chỉ dừng ở mức độ gắn bó của một nhân viên riêng lẻ, mà còn thấy được cách từng đội nhóm, phòng ban gắn kết với nhau trong từng tình huống cụ thể.

Kết quả khảo sát cho thấy, điểm bình quân của Techcombank trên cả 3 hạng mục đều cao hơn so với bình quân, cụ thể như sau: điểm Core là 4.45, so với bình quân ngành là 3.74; điểm Self đạt 4.52, so với bình quân ngành là 3.88; điểm Group là 4.64 so với bình quân ngành là 3.96 điểm.

Vòng thứ ba, HR Asia thực hiện đánh giá thông qua việc phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo nhân sự ở các công ty để hiểu rõ hơn các chính sách và môi trường làm việc; nhằm đưa ra quyết định về doanh nghiệp xứng đáng nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Sau 3 vòng đánh giá, Techcombank xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành danh hiệu cao nhất.

Đại diện HR Asia đánh giá về Techcombank: “Chúng tôi đánh giá cao những chiến lược và nền tảng nhân sự xuất sắc mà Techcombank đã tạo dựng. Từ phương châm “Con người là tài sản quý giá nhất”, Techcombank đã xây dựng và thực thi nhiều chính sách nhân sự vừa nhân văn, vừa thể hiện sự đầu tư rõ rệt cho nhân lực theo đúng chiến lược mà ngân hàng đã đề ra”.

Không ngừng đầu tư vào con người

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế, Techcombank vẫn vững vàng với chiến lược nhân sự của mình, đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân viên lên hàng đầu. Đồng thời, ngân hàng triển khai hạ tầng công nghệ, kích hoạt phương án làm việc từ xa cho gần 12.000 cán bộ nhân viên. Ngân hàng cũng tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên được đào tạo thường xuyên dưới hình thức trực tuyến để cập nhật kiến thức.

Hiểu được những khó khăn do đại dịch, ban lãnh đạo Techcombank cam kết đảm bảo thu nhập và việc làm cho cán bộ nhân viên; đồng thời nhanh chóng góp 415 tỉ đồng để hỗ trợ tuyến đầu phòng chống Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động mất kế sinh nhai.

Bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực Techcombank chia sẻ: “Đầu tư vào con người chính là đầu tư cho tương lai của chúng tôi. Với chiến lược tạo dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh và hiệu quả, hơn 12.000 cán bộ nhân viên luôn là trọng tâm của những chính sách của ngân hàng, từ đào tạo và các chế độ đãi ngộ. Tôi tin chắc rằng, muốn có được dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, không có cách nào tốt hơn là đầu tư vào chính đội ngũ nhân viên của mình”

Bên cạnh danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” trong 2 năm liên tiếp, Techcombank liên tục được vinh danh các giải thưởng lớn uy tín như: Top 2 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành ngân hàng” trong 5 năm liên tiếp (2016 - 2020); giải thưởng Vietnam HR Awards 2020; Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2020...

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập năm 1993, là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Techcombank áp dụng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Ngân hàng cung cấp các giải pháp, dịch vụ đa dạng cho khoảng 8,9 triệu khách hàng (bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp) tại Việt Nam; thông qua mạng lưới hơn 300 điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số và ngân hàng di động. Techcombank được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp hạng Ba3, triển vọng “Tích cực” và là ngân hàng duy nhất chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody’s. S&P xếp hạng Techcombank BB-, triển vọng “Ổn định”. Ngân hàng cũng được Euromoney trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018, 2021; được FinanceAsia vinh danh “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2020, 2021. Website: https://techcombankjobs.com Email: hr.ta@techcombank.com.vn Facebook: https://www.facebook.com/techcombankjobs LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/techcombank

Doãn Phong