Theo các hướng dẫn về an toàn thực phẩm, những thực phẩm đã qua chế biến nhiệt không thể để ở nhiệt độ thường mà phải bảo quản ở ngăn mát không quá 4 độ C hoặc phải luôn trong tình trạng hâm nóng. Trong đó các loại bánh chưng, bánh trung thu không cho phép để ở nhiệt độ thường quá 24 tiếng, nếu sử dụng chất bảo quản cũng chỉ được tối đa một tuần. Ngoài ra, thực phẩm dù còn hạn sử dụng nhưng nếu bảo quản không đúng chưa chắc an toàn. Ví dụ, bánh có hạn sử dụng một tháng, yêu cầu phải bảo quản trong ngăn mát từ 3-4 độ C nhưng nếu bày bán ở nhiệt độ thường thì có thể vài ngày bánh đã hư, không an toàn. Hoặc như nước sữa chua, nhãn yêu cầu phải bảo quản nhiệt độ từ 0-2 độ C mà chai sữa này bày bán ở nhiệt độ thường thì dù vẫn còn hạn sử dụng cũng không nên mua. Chuyên gia an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành