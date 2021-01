5.000 sản phẩm giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng vừa bị phát hiện tại cơ sở AE Shop Việt Nam ở Hà Nội. Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều sản phẩm vi phạm tại một số cơ sở AE shop Việt Nam khác.

Ngày 19/1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT Hà Nội - đã phối hợp với thành viên Tổ công tác 368, Tổng cục QLTT, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục A05 - Bộ Công an, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh AE Shop Việt Nam tại số nhà 167 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở này thuộc chuỗi cửa hàng AE Shop Việt Nam do ông Phạm Ngọc Phong là nhân viên quản lý. Còn chủ của chuỗi cửa hàng AE Shop Việt Nam là ông Phạm Đức Hải.

Cửa hàng này hoạt động trên tài khoản mạng xã hội Zalo và tài khoản Facebook. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phong thừa nhận toàn bộ số hàng tại cửa hàng không có hóa đơn chứng từ và là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. 4.686 sản phẩm giày, dép, quần áo, thắt lưng,... tại cơ sở này mang các nhãn hiệu: Louis Vuitton, D&G, Dior, Lacoste, Adidas, Givenchy, Bubberry, Mango, Clarks, Hermes, Philip Plein, Gucci, Versace, Nike, DSQuared, Fendy.

Toàn bộ số hàng trên đã được niêm phong, tạm giữ. Đội QLTT số 1 tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ hành vi kinh doanh vi phạm của cơ sở trên cũng như xác minh, làm rõ nguồn gốc của hàng hóa và số hàng hóa đã tiêu thụ,... để đảm bảo xử lý triệt để, nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng phát hiện cơ sở thuộc chuỗi AE shop Việt Nam tại Hà Nội bán hàng giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Cùng ngày 19/1, Đội QLTT số 3, Cục QLTT Bắc Giang đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra đột xuất cửa hàng AE Shop Việt Nam cơ sở 3 tại ngã tư Khánh, xã Lương Phong (Hiệp Hoà). Các sản phẩm chủ yếu được trưng bày tại cửa hàng là quần áo và phụ kiện mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Balenciga, Dsquared, Adidas...

Ngoài việc bày bán trực tiếp, cửa hàng này còn bán qua hình thức livestream. Mỗi ngày cửa hàng tổ chức từ 3-4 ca livestream và mỗi ca từ 1-2 giờ. Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị chức năng đã thống kê có gần 20 mặt hàng với số lượng hơn 700 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu. Tổng trị giá hàng hoá theo thống kê lên tới hàng trăm triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

Trước đó, vào ngày 11/1, Đội QLTT số 5, Cục QLTT Hải Dương phối hợp với Đội QLTT số 3 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương và Công an xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra với cửa hàng AE Shop do ông P.Đ.H làm chủ tại thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng đang báy bán các sản phẩm quần áo, giày, ví cầm tay mang nhãn hiệu "Adidas", "Burberry", "Gucci", "Louis Vuitton", "Dior", "Versace"... không có hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng QLTT đã thu giữ 670 đôi giày nam mang nhãn hiệu "Gucci", "Louis Vuitton", "Dior"; 380 chiếc/bộ quần áo mang nhãn hiệu "Adidas", "Burberry"; 600 chiếc ví cầm tay mang nhãn hiệu "Versace"; 170 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Phạm Đức Hải là chủ của của hàng AE Shop đã thừa nhận việc sử dụng trang Facebook cá nhân có tên "AE Shop" và Zalo số điện thoại 0888994... để giới thiệu, chào bán hàng trực tuyến (online) các sản phẩm quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người tiêu dùng.

Anh Tuấn