Ngày 4/11, Công an huyện Lạc Dương cho biết vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với K.J.N, C.J.L và P.Đ.L (cùng trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển. Những người vi phạm bị tạm giữ giấy phép lái xe hạng C, chờ xử lý. Công an huyện cũng đang điều tra, xử lý vụ đập phá xe, hủy hoại tài sản xảy ra tại thị trấn Lạc Dương. Trước đó, vào ngày 2/1, giữa ông A (trú tại thôn B’Nơ B, Lạc Dương) và một số tài xế lái xe u-oát xảy mâu thuẫn khi chở du khách vào rừng mai anh đào. Tối cùng ngày, nhóm tài xế này đã kéo đến nhà ông A đập phá, hủy hoại một số tài sản. Cảnh sát Hình sự Công an huyện Lạc Dương và Công an thị trấn Lạc Dương đã đưa chiếc ô tô bị đập phá về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.