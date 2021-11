Tỉnh Quảng Nam sáng 19/11 tổ chức lễ chào đón những vị khách quốc tế theo chương trình du lịch “hộ chiếu vắc xin”. Nhiều du khách bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được trở lại đi du lịch Việt Nam sau đợt dịch Covid-19 kéo dài.

Trong ngày 17 và 18/11, Quảng Nam đón 159 vị khách quốc tế đến tham quan các danh thắng sau gần hai năm Việt Nam tạm ngưng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Các vị khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức, Áo, CH Czech, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mỹ, Đan Mạch, Na Uy, Australia,...

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ sáng nay với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Petter (69 tuổi, đến từ Thụy Điển) cho biết, ông cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đi du lịch Việt Nam sau đợt dịch Covid-19 này.

“Tôi yêu Việt Nam, tôi cảm nhận đến Việt Nam như trở về nhà của mình. Tôi ở đây 19 đêm để du lịch”, ông Petter nói.

Ông Petter (áo xanh, bên trái) cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đi du lịch Việt Nam sau đợt dịch Covid-19 này

Anh Bob Timmermans chia sẻ, trở lại Việt Nam du lịch là mong mỏi từ lâu.

Các du khách này đều lưu trú tại các resort cap cấp

Anh Bob Timmermans (36 tuổi, đến từ Hà Lan), cảm nhận, anh đã đến Việt Nam cách đây 2 năm, đợt này có cơ hội nên quyết định quay trở lại vì Việt Nam có nhiều điểm du lịch đẹp, con người rất thân thiện.

“Đợt này tôi đến du lịch theo chương trình “hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam. Những địa điểm tôi tham quan là Hội An, đền tháp Mỹ Sơn và một số nơi trong tour đã có sẵn. Tôi hy vọng sẽ có một kỳ du lịch tuyệt vời”, anh Bob Timmermans kỳ vọng.

Sau khi tham quan tại khu phức hợp này, đến ngày 20/11, đoàn du khách sẽ đi tham quan phố cổ Hội An (TP. Hội An). Chiều 21/11, đoàn tới khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) và tối ngày 22/11, du khách sẽ tham quan phố cổ Hội An. Ngoài lịch trình cụ thể trên, du khách có thể đăng ký tham quan Vinpearl Nam Hội An Golf Resort và Hoiana Shores Golf Club từ ngày 2-6/12 trong lịch trình ở lại Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà chúc mừng những vị khách quốc tế

Theo kế hoạch đến ngày 25/11, sẽ có 200 khách quốc tiếp tục hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng để tham gia theo chương trình du lịch “hộ chiếu vắc xin”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt yếu tố an toàn cho du khách lên hàng đầu. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm từng bước phục hồi du lịch của tỉnh nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung”.

Theo ông Tân, địa phương đã có quy chế về việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến địa phương với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở cung ứng dịch vụ.

Đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia chương trình thí điểm đón khách quốc tế vào Việt Nam do Bộ VH-TT&DL lựa chọn, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra yêu cầu của khách du lịch quốc tế về chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR và các yêu cầu liên quan theo quy định.

Ngoài ra, các doanh nghiệp làm đầu mối, chịu trách nhiệm bảo lãnh, quản lý, hỗ trợ khách trước khi nhập cảnh, quá trình khách nhập cảnh tại sân bay, thực hiện chương trình du lịch cho đến khi khách xuất cảnh hoặc rời tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 25/11, Quảng Nam sẽ tiếp tục đón thêm hơn 200 du khách quốc tế. Tỉnh Quảng Nam là 1 trong 5 địa phương (gồm Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Kiên Giang) được thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11/2021.

Trước tình hình Covid-19 được kiểm soát tốt, nhiều quốc gia trên thế giới đã mở cửa đón các chuyến bay thường lệ quốc tế đến và nới lỏng thủ tục nhập cảnh, cách ly cho du khách đến. Từ ngày 1/11, Thái Lan đã cho phép du khách đã tiêm chủng đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19 từ 63 quốc gia (gồm Việt Nam) và vùng lãnh thổ đến nước này mà không cần cách ly. Singapore đã triển khai việc xây dựng các đường bay an toàn “Vaccinated travel lane” (Hành lang đi lại cho người đã tiêm chủng) với 13 quốc gia (tính đến 15/11). Hành khách có thể đi trên các chuyến bay giữa Singapore và các quốc gia này khi đã hoàn thành tiêm chủng, có kết quả xét nghiệm âm tính trước 48 giờ bay và không bị cách ly khi đến Singapore. Ngày 8/11, Mỹ đã mở cửa cho du khách quốc tế sau hơn 18 tháng hạn chế do tác động của đại dịch Covid-19. Theo quy định, du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19 sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ, nhưng phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Hành khách không bị yêu cầu cách ly khi đến nơi.

Công Sáng