Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Tháng công nhân 2020, ngày 30/5/2020, Tổng công ty Phát điện 1(EVNGenco 1) tổ chức Lễ biểu dương công nhân viên chức, lao động, an toàn vệ sinh viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn cho biết, 50 công nhân viên chức, lao động, an toàn vệ sinh viên được biểu dương dịp này là những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy tính sáng tạo của lực lượng lao động, nâng cao hiệu suất vận hành các tổ máy, đem lại nhiều lợi ích kinh tế trên các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất.

Đã có 88 sáng kiến của công nhân viên chức, lao động EVNGenco 1 được công nhận và ứng dụng trong năm 2018, 2019, làm lợi nhiều tỷ đồng.

Với lực lượng an toàn vệ sinh viên đã góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu tai nạn lao động, khẳng định được vai trò mắt lưới quan trọng trong mạng lưới an toàn lao động do chuyên môn tổ chức, công đoàn quản lý.

Lãnh đạo EVNGenco 1 nhấn mạnh, với sự nỗ lực của toàn thể công nhân viên chức, lao động, EVNGenco 1 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019, tạo tiền đề vững chắc cho xây dựng thực hiện kế hoạch 2020 với nhiều mục tiêu cao hơn.

Lễ biểu dương cũng là dịp để EVNGenco 1 kêu gọi công nhân viên chức, lao động tiếp tục vượt khó vươn lên, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, nâng cao an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh điện.

Buổi lễ cũng đã công bố kết quả Hội thi cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên năm 2020 của EVNGenco 1. Kết quả, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi (ngày 28-29/5/2020), Công ty Thuỷ điện Sông Tranh đã vượt qua các đội thi khác giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, 6 giải phụ cho các đội thi.

Khẳng định công tác an toàn, vệ sinh có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty, Chủ tịch HĐTV EVNGenco 1 yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực. Chú trọng thực hiện an toàn về người, về thiết bị, đặc biệt nâng cao suất khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy, đảm bảo đáp ứng mức vận hành trên 7.000 giờ với các tổ máy nhiệt điện và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

(Nguồn EVNGenco 1)