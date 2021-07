Theo dự báo, giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (27/7) sẽ giảm theo xu hướng thế giới. Giá xăng E5 RON 92 trong nước có khả năng giảm 150 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19/7 giảm nhẹ so với chu kỳ tính giá trước đó. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 83,07 USD/thùng, chu kỳ trước là 83,63 USD/thùng. Còn giá xăng RON 95 là 85,16 USD/thùng, kỳ trước là 85,79 USD/thùng.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/7, giá dầu Brent lên 74,10 USD/thùng, tăng 0,4%. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 0,2%, lên 72,07 USD/thùng. Tính chung trong tuần từ 19-25/7, giá dầu Brent tăng 0,7%, sau 3 tuần giảm liên tiếp trước đó; giá dầu WTI cũng tăng 0,4% sau khi giảm 2 tuần liên tiếp.

Nguyên nhân giá dầu thô tăng được cho là nhờ triển vọng nguồn cung sẽ duy trì chặt chẽ trong năm nay.

Tuy giá xăng thế giới những ngày qua vẫn ở mức cao nhưng đã giảm nhẹ so với kỳ tính giá trước. Do đó, các chuyên gia dự báo, giá xăng, dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (27/7) có khả năng giảm nhẹ theo xu hướng của giá xăng, dầu thế giới.

Dự báo, giá xăng dầu ngày mai sẽ giảm

Theo đó, ở kỳ điều hành ngày 27/7, nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá (BOG), giá xăng E5 RON 92 có khả năng giảm 150 đồng/lít, còn giá xăng RON 95 sẽ giảm 50 đồng/lít.

Còn giá bán đối với mặt hàng dầu lại tăng, giảm trái chiều. Trong khi dầu hỏa được dự đoán giảm khoảng 90 đồng/lít và dầu mazut giảm 150 đồng/kg thì mặt hàng dầu diesel có thể sẽ tăng 100 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý tăng trích lập hoặc giảm chi Quỹ BOG, giá xăng có thể tăng ít hơn hoặc được giữ nguyên.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục ở mức cao đối với các loại xăng dầu với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Do chi Quỹ BOG liên tục ở mức cao như trên nên giá xăng dầu trong nước đã có mức biến động thấp hơn mức biến động của giá xăng dầu thế giới.

Tại kỳ điều hành giá xăng gần nhất vào ngày 12/7, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định tăng giá các mặt hàng xăng. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 850 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.610 đồng/lít. Xăng RON95-III giá bán không cao hơn 21.783 đồng/lít, tăng 867 đồng/lít so với giá hiện hành.

Dầu diesel 0.05S giá bán không cao hơn 16.537 đồng/lít (tăng 418 đồng/lít so với giá hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 15.503 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.670 đồng/kg (tăng 221 đồng/kg so với giá hiện hành).

Anh Tuấn