'Găm' hàng chờ tăng giá bị phạt 15 triệu đồng Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ V.K. (đại lý bán lẻ xăng dầu V.K. - phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về hành vi “Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng”. Cây xăng bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng. Trước đó, nhiều người dân phản ánh khi vào mua xăng tại đây thì nhân viên chỉ bán tối đa 40.000 đồng xăng A95 cho xe máy và 200.000 đồng đối với ô tô. Sau khi nắm thông tin, nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với cây xăng. Theo Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ, từ ngày 24/1 đến nay, đã xử phạt 3 DN kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền phạt 32 triệu đồng về các hành vi như: không ghi thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định; ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng. Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ- Nguyễn Ngọc Hiền khẳng định: “Lực lượng chức năng sẽ giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo các loại hình trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm kịp thời mọi hành vi vi phạm". Trần Chung