Phiên bản đặc biệt mang tên “Vespa PicNic” vừa được Piaggio Việt Nam ra mắt với số lượng giới hạn chỉ có 300 chiếc, giá bán 88 triệu đồng.

Vespa PicNic có hai màu trắng và xám. Giá phụ kiện phía trước và sau xe được trang bị dây đai da màu nâu thời trang. Yên xe với các mảng màu nâu dệt khéo léo hài hoà cùng tem dán trải dài theo thân xe. Vespa PicNic được trang bị vành đúc 12inch, 5 chấu hợp kim nhôm sơn trắng. Chiếc xe mang đậm phong cách “rustic-chic”, mỗi chiếc xe đều được khắc số series thứ tự và Giấy chứng nhận phiên bản đặc biệt. Hãng xe còn hỗ trợ khắc tên theo yêu cầu trên móc chìa khóa nếu khách muốn.

Trước đo, Honda Việt Nam đã giới thiệu tới khách hàng chiếc Wave Alpha 110cc phiên bản giới hạn với màu cam nổi bật, chỉ có 5.000 chiếc. Wave Alpha là mẫu xe số phổ thông, có số lượng sản xuất hàng năm rất lớn, lên đến hàng trăm nghìn chiếc. Tuy nhiên, với phiên bản đặc biệt đã tạo ra sự khác biệt, có phong cách trẻ trung, năng động. Ngay lập tức 5.000 chiếc xe này bán hết veo. Nhiều khách hàng trẻ “chậm chân”, muốn tìm mua mà không còn.

Xu hướng này giờ đã lan sang cả xe máy điện. Công ty VinFast mới đây đã ra mắt hai dòng xe máy điện phiên bản đặc biệt Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be. Sản phẩm này gây ấn tượng mạnh với màu sắc không thể trộn lẫn. Yên xe làm bằng da mềm mại, có thêu chữ “MTP” tinh tế. Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be luôn nổi bật.

Sở hữu một chiếc xe máy phiên bản giới hạn không phải là một xu hướng mới, nhưng lại bùng nổ mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ xuất hiện trên những mẫu xe tay ga cao cấp mà ngày càng phổ biến hơn với những mẫu xe bình dân.

Thị trường xe máy Việt Nam 2 năm vừa qua liên tục giảm. Nếu năm 2018, doanh số bán đạt 3,3 triệu xe thì sang năm 2019 chỉ còn 3,2 triệu xe và năm 2020 giảm mạnh, chỉ đạt hơn 2,7 triệu xe. Tiêu thụ xe máy dự báo vẫn tiếp tục giảm, đến năm 2024 quy mô thị trường xe máy Việt Nam lùi về mức 2,5 triệu xe/năm.

Tuy nhiên, thu nhập người dân tăng lên và xu hướng chuyển sang sở hữu những chiếc xe máy phiên bản đặc biệt, độc đáo, có số lượng giới hạn ngày càng nhiều.

Tại Việt Nam, Vespa có nhiều mẫu xe có những phiên bản đặc biệt có số lượng giới hạn ra mắt trong những năm qua. Cụ thể như Vespa Primavera Yacht Club, Vespa Primavera 50 năm, Vespa Primavera Sean Wotherspoon, Vespa Sprint Notte, Vespa Sprin Carbon, Vespa GTS Notte, Vespa Sei Giorni, Vespa 946,... các phiên bản này chỉ có từ vài chục chiếc cho đến vài trăm chiếc với những màu sắc khác biệt, cùng nhiều những chi tiết phụ kiện độc đáo, đắt tiền.

Tiếp đến là Honda với một loạt mẫu xe có phiên bản dặc biệt số lượng giới hạn từ bình dân đến cao cấp như Wave Alpha, Vison, Air Blade, Winer X, SH 300i...

Ông Mickael Orain, Tổng giám đốc Piaggio Việt Nam cho biết, thế hệ trẻ tại Việt Nam thích thể hiện phong cách của riêng mình hơn là bắt chước bất kỳ một kiểu cách nào. Họ thích là những người tạo ra xu hướng, chứ không thích chạy theo xu hướng nào cả. Chính vì vậy, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực, về nhu cầu xe máy “không dành cho số đông”. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất, phải tạo ra những sản phẩm tùy biến, cho từng trường hợp.

Tình cờ bắt gặp một chiếc xe máy độc và hiếm ngoài đường, có thể trở thành sự kiện đáng nhớ, sẽ khiến nhiều người "lâng lâng". Chúng không hẳn là những mẫu xe hoàn toàn mới. Chúng thường được phát triển dựa trên các mẫu hiện có, nhưng được thay đổi thiết kế, để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và chúng là “của hiếm”.

Những chiếc xe này bao giờ cũng đắt tiền hơn, so với phiên bản sản xuất hàng loạt. Bởi sản xuất với số lượng giới hạn, chi phí để nghiên cứu, thiết kế và marketing cũng tốn kém hơn. Không những thế, nhiều chi tiết được sử dụng bằng những nguyên vật liệu quý hiếm, hoặc được chế tác thủ công,... có giá trị cao.

Theo các nhà sản xuất, cho dù dắt tiền hơn hẳn thì những sản phẩm này luôn có một sức hút kinh khủng và kỳ lạ. Hầu hết những phiên bản xe máy đặc biệt có số lượng giới hạn đều bán rất chạy và thường nhanh chóng hết hàng. Số tiền phải bỏ ra nhiều hơn, không hẳn vì các tính năng sử dụng của chúng vượt trội, mà phần nhiều là do sở thích, do thể hiện cá tính và không muốn bị “đụng hàng”.

Sản xuất với số lượng hạn chế, ít người có cơ hội sở hữu, các doanh nghiệp đang tạo ra sự khan hiếm. Trong bối cảnh thị trường xe máy đi xuống và xu hướng về những chiếc xe máy khác biệt của mỗi người ngày càng lớn dần thì đây chính là cơ hội. Bởi, xe máy giờ không đơn thuần là một phương tiện giao thông, mà còn là văn hóa và cá tính, đem đến những hành trình di chuyển thú vị.

