Trên thị trường vừa mới xuất hiện loại táo siêu lạ có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại táo này đang có giá vô cùng đắt đỏ vẫn liên tục ‘cháy hàng’.

Vài năm trở lại đây, hồng táo hay còn gọi là táo tàu tươi đã trở nên quen thuộc, được nhiều người tiêu dùng Việt ưa thích bởi chúng không chỉ thơm ngon mà còn được quảng cáo là loại quả giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Với mùi thơm đặc trưng, ăn giòn ngọt, loại quả có xuất xứ từ Trung Quốc này vẫn gây sốt trên thị trường dù giá không hề rẻ.

Những ngày gần đây, bên cạnh loại hồng táo quả dài và tròn, thị trường còn xuất hiện hồng táo quả dẹt, to gấp 2-3 lần so với quả tròn, nhìn khá lạ mắt. Đáng chú ý, giá của loại hồng táo này khá “chát”, đắt gấp 3-4 lần so với hồng táo thường.

Hồng táo dẹt Trung Quốc đang gây sốt trên thị trường (ảnh: Nguyễn Liên)

Vừa ngâm được một ấm trà hồng táo và long nhãn, chị Khuất Thị Thu Huế ở Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ nghe nói đến hồng dẹt, đào dẹt, giờ mới biết đến loại hồng táo quả dẹt mà to gấp đôi, gấp ba so với quả tròn. Được người bán quảng cáo là giống mới, ăn giòn ngọt, ngon không kém, vì vậy tôi mua luôn một thùng”.

Mặc dù bên ngoài nhìn quả táo vỏ thâm xỉn màu nâu như bị hỏng nhưng khi ăn lại cực kỳ thơm ngon, nhiều thịt, quả không bị xốp. Song chị phải thừa nhận rằng, giá hồng táo dẹt vô cùng đắt đỏ. 1kg táo loại này có giá đắt gấp 3 lần so với táo Mỹ.

Không chỉ vậy, để tìm được cửa hàng có sẵn táo khá khó, chị phải đặt trước 1-2 ngày mới mua được, chị Huế cho hay.

Chị Trần Thị Thương - đầu mối chuyên bỏ sỉ các loại hoa quả ở Lào Cai, cho biết, hồng táo tròn đã xuất hiện trên thị trường khoảng 6 năm trở lại đây, nhưng loại hồng táo dẹt chị mới bán cách đây 3-4 ngày. Do là hàng mới, quả to nhìn tươi ngon rất thích mắt nên dịp này chị bán khá chạy, hầu như hàng về hôm nào đều hết sạch hôm đó.

Hồng táo dẹt to gấp 2-3 lần so với hồng táo tròn thông thường (ảnh: Nguyễn Liên)

Loại hồng táo Vip này có giá lên tới 300.000 đồng/kg (ảnh: Thu Thủy)

Theo chị Thương, thời điểm này đã bắt đầu vào vụ thu hoạch hồng táo tươi, mùa vụ kéo dài khoảng 2 tháng. Do vậy, cứ cách một ngày hàng lại về một lần.

Hiện, chị đổ sỉ từ 5 thùng (1kg/thùng) giá dao động từ 260.000-280.000 đồng/thùng; loại 2 đóng thùng xốp 1,5 kg/thùng giá 300.000 đồng/thùng. Như hôm nay, hàng về được khoảng 300-400 thùng đều có mối đặt trước hết. Đây là hàng Vip nên lúc nào cũng trong tình trạng “cháy hàng”, chị Thương cho hay.

Mới bán được chuyến hồng táo dẹt đầu tiên, chị Lê Phương ở Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải ngỡ ngàng vì độ “hot” của chúng. Mọi năm, chị chuyên bán hồng táo quả dài và tròn nhưng năm nay, hồng táo dẹt quả to lại trở thành hàng Vip tại cửa hàng chị. Không chỉ bởi chất lượng, mà hình dáng lại vô cùng lạ mắt khiến nhiều chị em thích thú mua về ăn thử.

Mấy ngày trước, hàng mới về chuyến đầu tiên, giá hồng táo dẹt lên tới 450.000 đồng/thùng (1,5kg), tức 300.000 đồng/kg. Đến nay, giá táo đã dần hạ nhiệt, xuống còn 380.000 đồng/thùng, tính ra có giá 253.000 đồng/kg.

“Sáng nay tôi về khoảng 100 thùng hồng táo dẹt để trả cho khách sỉ và lẻ. Thường các chị em mua 1 thùng, còn khách lấy sỉ từ 5 thùng trở lên đều phải đặt trước. Cứ cách 1-2 ngày hàng lại về chuyến mới nên quả lúc nào cũng tươi ngon, đắt như tôm tươi”, chị nói.

Nhật Thanh