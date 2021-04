Hôm 13/4, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, xác nhận cơ quan chức năng của thành phố đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo lừa đảo liên quan việc mua bán hoa lan đột biến. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ. Cơ quan công an cảnh báo tội phạm lừa đảo thường dựng lên giao dịch ảo, dàn cảnh nhiều người từ các nơi về đầu tư hoa lan đột biến để lừa đảo. Người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng trước khi mua. Riêng ở Hà Nội, Công an huyện Hoài Đức đang làm rõ 6 đơn trình báo của các bị hại về việc giao dịch lan đột biến. Còn Công an huyện Ứng Hòa đã nhận 7 trình báo của người dân với nội dung bị lừa mua bán hoa lan.