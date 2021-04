Giá xăng, dầu trong nước ở phiên điều chỉnh ngày mai (12/4) có thể sẽ giảm theo xu hướng của giá xăng, dầu thế giới.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng, dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8/4 giảm so với kỳ tính giá ngày 27/3.



Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 70,26 USD/thùng, giảm gần 2% so với kỳ trước (kỳ trước là 71,57 USD/thùng). Xăng RON 95 là 72,57 USD/thùng, cũng giảm khoảng 2% so với kỳ trước (kỳ trước là 73,64 USD/thùng).



Trong khi đó, giá trung bình của các mặt hàng dầu cũng giảm nhẹ.



Trên thị trường thế giới, giá dầu thô cũng có xu hướng giảm rõ rệt. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô giảm mạnh. Cụ thể, dầu WTI giảm 0,28 USD/thùng tương ứng 0,47% xuống mức 59,32 USD/thùng; dầu Brent giảm 0,25 USD/thùng tương ứng 0,4% xuống mức 62,95 USD/thùng. Tính chung trong tuần vừa qua, mặt hàng này đã giảm tổng cộng 2%. Nguyên nhân khiến giá dầu giảm là do sản lượng tăng và việc đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước trên thế giới.

Trước diễn biến của giá xăng, dầu thế giới, các chuyên gia nhận định giá xăng, dầu trong nước ở phiên điều chỉnh ngày mai (12/4) có thể sẽ giảm theo xu hướng của giá xăng, dầu thế giới.



Trong phiên điều chỉnh giá xăng, dầu vào ngày mai (12/4), nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá (BOG), giá xăng E5 RON 92 có thể giảm tới 200 đồng/lít, còn giá xăng RON 95 cũng giảm tới 250 đồng/lít.



Giá các mặt hàng dầu cũng có xu hướng giảm. Theo dự báo, giá dầu mazut có thể giảm tới gần 600 đồng/kg, giá dầu diesel có khả năng giảm tới gần 400 đồng/lít và giá dầu hỏa cũng sẽ giảm tới hơn 300 đồng/lít.



Còn nếu cơ quan quản lý tăng trích lập hoặc giảm chi Quỹ BOG, giá xăng có thể sẽ được giữ nguyên.



Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (kỳ điều hành ngày 12/3/2021 đến nay đang chi Quỹ BOG ở mức từ 600-2.000 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu.



Từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 200-2.000 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu (cụ thể mức chi Quỹ BOG từng kỳ đối với từng loại xăng dầu theo phụ lục gửi kèm). Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 331-2.029 đồng/lít/kg.



Ở kỳ điều hành gần đây nhất (27/3), liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định quyết định tăng nhẹ giá xăng, giảm giá dầu. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 17.851 đồng/lít (tăng 129 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 19.046 đồng/lít (tăng 165 đồng/lít). Giá các mặt hàng dầu giảm nhẹ. Giá dầu diesel không cao hơn 14.243 đồng/lít (giảm 158 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 13.004 đồng/lít (giảm 169 đồng/lít); dầu mazut không cao hơn 13.757 đồng/kg (giảm 12 đồng/kg).



Anh Tuấn