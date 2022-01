Phải mất 21 năm, ngành chứng khoán mới có một năm rực rỡ như vậy. Loạt công ty chứng khoán thưởng Tết cho nhân viên từ 6-7 tháng lương. Các khoản thưởng Tết xứng đáng cho người lao động sau một năm miệt mài đóng góp cho doanh nghiệp.

Một năm rực rỡ nhất của ngành chứng khoán sắp khép lại, loạt công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục. Thời điểm này các nhân sự hoạt động trong ngành "hot nhất năm 2021" đang được hưởng những thành quả lao động mà họ đã tạo ra suốt một năm qua với mức lương thưởng Tết lớn chưa từng có.

Năm 2021 không những đánh dấu một năm phá các kỷ lục (như số lượng tài khoản mở mới cao kỷ lục, giá trị giao dịch cao kỷ lục, chỉ số liên tục thiết lập các đỉnh cao mới), mà chỉ số VN-Index là một trong những thị trường mang lại suất sinh lời cao nhất trên thế giới, vượt trội hơn cả các thị trường phát triển (chỉ số MSCI các thị trường phát triển tăng 20%), Mỹ (chỉ số S&P 500 tăng 27%), Đài Loan (TWSE tăng 24%), và Ấn Độ (Sensex tăng 22%).

HNX-Index đạt mức tăng 133,35%, tốt nhất châu Á. VN-Index kết thúc với mức tăng trưởng 35,6% và 463/1724 cổ phiếu có mức tăng hơn 100% trong năm qua.

Tính chung năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản). Giá trị giao dịch bình quân tháng 11 đã vượt 40.000 tỷ đồng.

Làn sóng gia nhập của nhà đầu tư mới dữ dội đẩy lợi nhuận các công ty chứng khoán thăng hoa. Phải mất 21 năm, ngành chứng khoán mới có một năm rực rỡ như vậy.

Hàng loạt các công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục kể từ khi thành lập. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ Chứng khoán SSI cán mốc 3.327 tỷ đồng, tăng 113% - tương đương một ngân hàng quy mô vừa tại Việt Nam. Riêng quý 4, công ty mẹ SSI đã lãi 1.264 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán TCBS năm 2021 cũng phá kỷ lục và đạt vị trí quán quân lợi nhuận của ngành với 3.810 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận của TCBS đến nhiều từ hoạt động kinh doanh trái phiếu, thu xếp vốn cho các doanh nghiệp.

Công ty Chứng khoán VNDirect cũng đạt lợi nhuận riêng công ty mẹ 2.178 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ. Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng bứt phá mạnh khi lợi nhuận trước thuế cán mốc 1.753 tỷ đồng, tăng 87%; HSC đạt 1.430 tỷ, tăng 117% so với năm trước; Chứng khoán Bản Việt đạt 1.851 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 95%. Công ty Chứng khoán Mirae (MAS) đạt 957 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán ba sàn HOSE, HNX, UpCom là Chứng khoán VPS nhưng lợi nhuận khá lép vế khi đạt 995 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Loạt các công ty chứng khoán khác có lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 3 con số như CTS đạt 482 tỷ đồng, tăng 220%; MBS đạt 736 tỷ đồng, tăng 119%; BSC đạt 436 tỷ, tăng 170%; VDSC đạt mức 535 tỷ đồng tăng 177%; VCBS đạt 730 tỷ đồng tăng 125%; VIX đạt 907 tỷ đồng, tăng 121%; FPTS đạt mốc 981 tỷ đồng tăng tới 345%…

Lợi nhuận các công ty chứng khoán rực rỡ nhất trong năm 2021

Loạt công ty chứng khoán thưởng Tết 6-13 tháng lương

Kết quả kinh doanh rực rỡ nhờ sự thăng hoa của thị trường và làn sóng nhà đầu tư F0, dịp cuối năm không khí tại các công ty chứng khoán rất tưng bừng, hứng khởi bởi những khoản tiền thưởng lớn cho người lao động sau một năm miệt mài đóng góp cho doanh nghiệp.

Theo nguồn tin của chúng tôi, nhiều công ty chứng khoán làm ăn phát đạt đã mạnh tay chi thưởng cao cho người lao động.

Nguồn tin từ Công ty chứng khoán VNDirect cho hay, mức thưởng Tết tuỳ thuộc vào thâm niên và các khối kinh doanh. Đối với các nhân sự có hợp đồng lao động chính thứ từ 1/11/2021 trở về trước sẽ được thưởng 6 tháng lương/người. Với môi giới có hợp đồng lao động chính thức được thưởng 20 triệu đồng/người. Với các trường hợp đã thông báo nghỉ việc công ty vẫn thưởng Tết 20 triệu đồng/người.

Môi giới là bộ phận được chia hoa hồng theo doanh số hàng tháng nên mức thưởng thấp hơn các bộ phận khác, tuy nhiên với làn sóng nhà đầu tư F0 gia nhập năm nay, nhóm môi giới là tầng lớp lao động có thu nhập cao bậc nhất ngành chứng khoán.

Nguồn tin từ nhân viên Công ty Chứng khoán SSI với các nhân viên có hợp đồng chính thức, thưởng Tết sẽ bao gồm 15 triệu đồng/người và 7 tháng lương/người. Với nhân viên môi giới thưởng Tết là 6 triệu đồng/người.

Công ty chứng khoán Mirae Asset thưởng Tết theo doanh số của từng môi giới chứng khoán, tỷ lệ chia là 1-2% doanh số. Do đó, người lao động doanh nghiệp chứng khoán ngoại lớn nhất sàn chứng khoán cũng có một cái Tết ấm áp.

Đặc biệt, nguồn tin từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết Tết dương lịch các nhân viên chính thức của công ty được thưởng 3 tháng lương và Tết Âm lịch là 10 tháng lương. Tổng 2 lần thưởng Tết đạt 13 tháng lương. Tuỳ mức lương của các vị trí sẽ ra con số giá trị của từng nhân viên. Đây cũng là công ty chứng khoán có mức thưởng cao nhất mà chúng tôi thu thập được.

Ngoài ra, theo một nguồn tin cung cấp, rất nhiều công ty chứng khoán khác cũng có mức thưởng khá cao. Công ty Chứng khoán Bản Việt thưởng Tết nhân viên 12 tháng, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam thưởng 7 tháng. Đặc biệt, Công ty Chứng khoán Rồng Việt sau một năm kinh doanh thăng hoa, nhân viên được thưởng cao nhất doanh nghiệp lên tới 26 tháng lương.

Phải mất 21 năm phát triển ngành chứng khoán mới có một năm rực rỡ như năm nay đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Các khoản thưởng Tết cũng xứng đáng với công sức của người lao động.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tại lễ đánh cồng năm 2022 cho biết ngành chứng khoán đã giành được nhiều thắng lợi trong năm 2021.

"Năm 2021, thu trên thị trường chứng khoán đã đạt khoảng gần 11.000 tỷ đồng, tăng rất tốt so với con số 5.200 tỷ đồng của năm 2020" – Bộ trưởng cho biết.

