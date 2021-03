Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian gần đây, thị trường mua bán, trao đổi hoa lan đột biến gen ngày càng nóng lên.

Các giao dịch chuyển nhượng diễn ra công khai, phô trương và được quảng bá, livestream rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok… với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.



Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng trước âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán hoa lan đột biến gen nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Sớm nhận thấy hoạt động giao dịch hoa lan với giá "trên trời" tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tuyên truyền, xây dựng loạt bài viết, phóng sự truyền hình cảnh báo người dân. Tuy nhiên, hình ảnh các "tấm gương" đổi đời, làm giàu nhanh chóng từ hoa lan, dễ dàng kiếm tiền tỷ trong thời gian ngắn đã đánh vào tâm lý hám lợi của một số bộ phận người dân, thúc đẩy họ tham gia đầu tư vào hoa lan đột biến.

Thương vụ lan đột biến 83 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao. (Ảnh minh họa: KT)

Từ một thú chơi lúc trà dư tửu hậu, việc kinh doanh hoa lan đột biến gen đang trở thành trào lưu với sự tham gia của nhiều tầng lớp, thành phần xã hội. Hầu hết người chơi hoa lan đều mong kiếm lời dễ dàng, đổi đời trong chớp mắt; không ít người trong số đó bất chấp rủi ro, cầm cố tài sản, vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí huy động cả nguồn "tín dụng đen" để đầu tư. Đây là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ vỡ nợ dây chuyền, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", "đòi nợ thuê", tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản...

"Không hiếm trường hợp người chơi lan bỏ ra cả tỷ đồng để mua giống lan quý, sau hàng năm trời chăm sóc kỳ công, cây lan lại trổ ra mặt hoa phổ biến, giá trị thấp, dẫn đến tranh cãi, xô xát với người bán, nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn", Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Hoạt động mua bán, chuyển nhượng diễn ra tự phát, chủ yếu dựa vào cam kết, thỏa thuận dân sự. Hơn nữa, giá trị hoa lan được định giá tự do, không có căn cứ, cơ sở pháp lý, là cơ hội cho các đối tượng lợi dụng "thổi giá", gây sự hấp dẫn giả tạo để kích thích, dẫn dụ người mới chơi.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng trước khi mua; chủ động phòng, tránh âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán hoa lan đột biến gen nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Theo VOV)