Theo Tổng cục Thống kê công bố, do ảnh hưởng của COVID-19 trong những ngày đầu năm 2021, doanh thu du lịch lữ hành quý I ước tính đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,2% tổng mức và giảm 60,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 24,8%). Sự ảnh hưởng của du lịch có thể thấy rõ nhất ở các địa phương được cho là địa bàn trọng điểm của ngành công nghiệp xanh như Đà Nẵng doanh thu du lịch lữ hành quý I so với cùng kỳ năm trước giảm 61%; TPHCM giảm 59,5%; Hà Nội giảm 30,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 23,1%...