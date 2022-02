Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cho phép linh hoạt trong điều hành giá xăng dầu, đồng thời sử dụng nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia nếu nguồn cung khan hiếm.

Chờ lọc dầu Nghi Sơn vận hành bình thường, tăng nhập khẩu

Chiều ngày 09/02, trước diễn biến giá xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động, tình hình cung ứng tại thị trường trong nước có dấu hiệu bất ổn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường kết hợp hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các địa phương và doanh nghiệp cung ứng xăng dầu để bàn giải pháp đảm bảo nguồn cung, bình ổn thị trường trong nước.

Nhiều cây xăng tạm đóng cửa

Báo cáo tại buổi làm việc, Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, với nhu cầu khoảng 1,8-2 triệu m3 xăng dầu các loại/tháng, nguồn cung như trên cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường trong tháng 2/2022. Từ tháng 3, nguồn cung có thể giảm, lượng tồn kho thấp so với các tháng thông thường. Tuy nhiên, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã có kế hoạch sẽ chạy đủ 100% công suất từ 13/3/2022.

Hiện, các thương nhân đầu mối cũng đã có kế hoạch nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước (nếu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn không bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất như kế hoạch).

Nhiều nơi khan hiếm xăng dầu, Bộ họp khẩn

Theo Vụ Thị trường trong nước, hiện Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil) đã có kế hoạch nhập khẩu tăng thêm và dự kiến lượng xăng dầu về cảng Việt Nam ngày 20/2/2022 là 26.000m3 xăng và 42.000m3 dầu; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng đã ký kết các hợp đồng nhập khẩu để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường theo đúng kế hoạch đã đăng ký. Lượng bán xăng dầu ra thị trường của Petrolimex trong tháng vừa qua đã tăng khoảng 30% so với các tháng thông thường. Ngoài ra, các thương nhân đầu mối xăng dầu khác cũng đang tích cực triển khai việc ký kết, nhập khẩu xăng dầu.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, từ ngày 28/1/2022 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tại một số địa phương (Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang) có phát hiện một số đơn vị kinh doanh đóng cửa, tạm ngưng hoạt động do nhiều nguyên nhân (không có đủ nguồn cung xăng dầu, lượng tiêu thụ xăng dầu của người tiêu dùng tăng cao do nhu cầu đi lại, không có đủ nhân lực để kinh doanh tại các cửa hàng). Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường cũng tuyên truyền, phổ biến nội dung Công điện và yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Tính toán lại chi phí, lợi nhuận

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu: Trong mọi tình huống không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND các tỉnh thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 08/2/2022 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguổn cung xăng dầu.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết chấp hành nghiêm các quy định về duy trì cung ứng xăng dầu trong hệ thống và tại các cửa hàng bán lẻ, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; cam kết bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong mọi tình huống.

Hai là, Sở Công Thương các tỉnh thành phố chủ trì phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng để bảo đảm duy trì bán hàng liên tục; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Ba là, các Cục quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất (với tần suất 1-2 ngày/lần) để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bốn là, Vụ Thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tổng kiểm tra, rà soát việc cung ứng xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng (từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu) để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng dầu cho thị trường; trường hợp các doanh nghiệp không tuân thủ quy định, kiên quyết đình chỉ hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc tước giấy phép kinh doanh...

Năm là, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Vụ Thị trường trong nước thực hiện việc điều chỉnh phân giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và quy định tiến độ nhập khẩu xăng dầu cụ thể theo quy định.

Sáu là, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam khẩn trương đàm phán, thống nhất với các bên góp vốn nước ngoài về giải pháp tái cấu trúc tổng thể Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường theo kế hoạch đã đăng ký...

Bảy là, đối với Bộ Tài chính (cụ thể là Cục Quản lý giá), đề nghị rà soát và tính toán lại mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu cho phù hợp với thời giá hiện hành và thực tế chi phí phát sinh trong kinh doanh xăng dầu hiện nay nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu...

Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính phủ cho phép Bộ Công Thương linh hoạt trong điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, khuyến khích các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có thể nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường khác nhau để kịp thời bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới. Trong trường hợp nguồn cung xăng dầu trong nước gặp khó khăn, cho phép Bộ Công Thương sử dụng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia để bù đắp và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường.

Lương Bằng