Với một chi phí không quá lớn, bạn vẫn có thể “chill” tại gia cho qua mùa dịch bằng việc thưởng thức những bộ phim bom tấn hay phiêu mình trong thế giới âm nhạc.

Phong phú “thực đơn” xem phim trực tuyến

Hiện có nhiều dịch vụ xem phim trực tuyến có bản quyền phục vụ khán giả với nhiều “thực đơn” đa dạng, từ phim bom tấn quốc tế đến cả phim Việt vừa ra mắt. Với từ 50.000đ/tháng đến trên dưới 200.000đ/tháng cho một tài khoản để xem phim là cả nhà bạn có thể thoải mái chia sẻ tài khoản để xem được cùng lúc trên nhiều thiết bị khác nhau.

Trong mùa dịch này, nhiều phim liên quan đến dịch bệnh cũng đã thu hút nhiều lượt theo dõi của người xem như bom tấn Hàn Quốc “Chuyến tàu sinh tử” (Train to Busan), Kí sinh trùng (Parasite), phim bộ “Vương triều xác sống” (Kingdom),… hay bộ phim tài liệu “Đại dịch” (Pandemic) cũng thu hút đông đảo người xem.

Thoả thích xem phim với “thực đơn” đa dạng

Mang thế giới âm nhạc vào nhà bạn

Tuy các trang nghe nhạc miễn phí giúp cung cấp cho người dùng một thế giới âm nhạc với nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhưng nhiều năm trở lại đây, nhiều người đặc biệt là giới trẻ dần chuyển sang các kênh nghe nhạc trả phí. Bởi đây không những là một kênh nghe nhạc chính thống giúp ủng hộ cho các ca sĩ mà họ yêu thích, mà các kênh này còn mang lại một thế giới giải trí không giới hạn với nhiều ca khúc đặc biệt đi kèm chất lượng âm thanh chất lượng.

Và những nền tảng streaming nhạc lớn nhất thế giới chính là sự lựa chọn hàng đầu của giới trẻ hiện nay, cho phép phân loại và tìm kiếm bài hát dựa theo tên ca sĩ, nhạc sĩ, hãng thu âm và chủ đề.

Với 60.000 đ/tháng, bạn sẽ có sẵn hàng chục playlist chủ đề "Ở Nhà" để tạo thêm niềm vui và niềm phấn khích khi làm việc tại nhà. Quả là một trải nghiệm không thể bỏ qua trong mùa dịch này phải không nào?

Hoà mình vào thế giới âm nhạc

Tạo ra năng lượng tích cực

Trong mùa dịch này, quỹ thời gian của mọi người phần lớn là ngồi trước máy tính và sống trên mạng. Chỉ cần bạn biết cách tranh thủ thời gian này để chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn như đọc sách, nghe nhạc, xem phim hay nấu ăn, thì sau 15 ngày “cách ly xã hội”, ngoài những kiến thức và trải nghiệm mới mẻ, bạn còn có thêm tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Thu Hằng