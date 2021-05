Gần 2 tấn ốc ngâm với hóa chất công nghiệp chuẩn bị tuồn ra thị trường cùng 700kg hóa chất đựng trong các can nhựa không có nhãn mác và không có thời hạn sử dụng vừa bị phát hiện tại TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 18/5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 8 phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 cùng một số đơn vị chức năng liên quan kiểm tra cơ sở sơ chế thịt ốc trên đường Rạch Cát Bến Lức (phường 7, quận 8). Cơ sở này do ông Huỳnh Văn Trường (42 tuổi) làm chủ.



Cơ quan công an phát hiện, tại đây, có nhiều can nhựa không có nhãn mác và không có thời hạn sử dụng, bên trong các can này chứa hóa chất dạng lỏng cùng các thùng nhựa lớn đang ngâm thịt ốc với hóa chất. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 700kg hóa chất đựng trong các can nhựa không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hay hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, 1,8 tấn ốc đã được ngâm hóa chất cũng bị lập biên bản tạm giữ, niêm phong.

Gần 2 tấn ốc sơ chế mất vệ sinh, ngâm với hóa chất công nghiệp vừa bị phát hiện tại TP.HCM (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM)

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm: sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; sử dụng hóa chất không có thời hạn sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.



Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trường thừa nhận dùng hóa chất mua ở Chợ Kim Biên nhằm làm cho thịt ốc nở ra, bóng đẹp để bán cho một số tiểu thương.



Cũng trong ngày 18/5, Công an quận 8 phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 cùng một số đơn vị chức năng liên quan kiểm tra một cơ sở sơ chế thịt ốc trên đường số 2 (khu dân cư Bình Điền, phường 7, quận 8). Tại đây, công an phát hiện khoảng 400kg ốc đang được ngâm trong các thùng nhựa chuẩn bị bán ra thị trường, có nguồn nguyên liệu ban đầu không rõ nguồn gốc xuất xứ...



Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm: sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang, nền nhà khu vực sản xuất bị thấm nước; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.



Theo một cán bộ điều tra, thịt ốc sau khi được ngâm khoảng 7 giờ đồng hồ với hóa chất công nghiệp thì được các chủ cơ sở bán cho các tiểu thương hoặc bán cho các đầu mối chuyên cung cấp thực phẩm cho bếp ăn công nghiệp hay quán bún…



Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.



Hạnh Nguyên (Tổng hợp)