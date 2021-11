Gần 5.000 đôi giày giả mạo các thương hiệu nổi tiếng Nike, Adidas vừa bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại 4 cửa hàng ở tỉnh Bắc Ninh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xuất hiện các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, mạng xã hội để bán sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái…

Số lượng lớn giày giả mạo phát hiện tại Bắc Ninh. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh)

Ngay sau khi nhận được nội dung thông tin và đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/11, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường số 1, số 2, số 3 và phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an thành phố Bắc Ninh, Công an thành phố Từ Sơn, Công an huyện Yên Phong, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh tiến hành kiểm tra 4 cửa hàng Giày Phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn kiểm tra phát hiện 4.259 đôi giày nhãn hiệu Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và 512 đôi giày không có nhãn hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cửa hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và website thương mại điện tử bán hàng của cửa hàng không thông báo với Bộ Công thương theo quy định.

Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Tuấn