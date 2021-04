Lực lượng chức năng vừa thu giữ 950 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Converse trị giá 190 triệu đồng. Trước đó, nhiều vụ buôn bán giày, dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng bị phát hiện.

Tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), ngày 20/4, Đội QLTT số 4, Cục QLTT Quảng Ninh tiến hành kiểm tra Quầy hàng 2B003 tại Trung tâm Thương mại Móng Cái Plaza. Quầy hàng này do ông Hoàng Kính Lồng (ở tổ 3, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT phát hiện quầy hàng này đang kinh doanh 950 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Converse trị giá 190 triệu đồng (giá niêm yết). Xét thấy có dấu hiệu vi phạm, Đội QLTT số 4 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa, phối hợp với chủ sở hữu quyền xác minh. Với số lượng hàng hóa vi phạm, chủ cơ sở này sẽ bị phạt hơn 102 triệu đồng.

Thu giữ gần 1.000 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Converse (Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường)

Trước đó, nhiều vụ buôn bán giày, dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng bị phát hiện. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện được gần chục vụ buôn bán giày, dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam với số lượng giày, dép rất lớn.

Đơn cử, vào ngày 30/3, Tổ 1, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra lô hàng tại khu vực đường Triệu Quang Phục, khu Công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai và phát hiện 500 đôi dép nữ mùa hè, nhãn hiệu Mwyx do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nhập khẩu đối với lô hàng trên. Giá trị của lô hàng ước tính gần 20 triệu đồng.

Cũng tại Lào Cai, ngày 22/2, Tổ QLTT số 2 - Đội QLTT số 1 kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 24C – 056.24 đang đỗ tại số nhà 047, đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và phát hiện 550 đôi giày nữ do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.

Hơn 200 đôi giày thời trang là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện tại Hà Giang (Ảnh: Cục QLTT Hà Giang)

Còn tại Hà Giang, ngày 4/1/2021, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Hà Giang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Hà Giang dừng để khám phương tiện vận tải xe ô tô biển kiểm soát 34C-220.44 nhãn hiệu KIA do ông Vũ Khánh Dương (ở xã Thành Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Đoàn kiểm tra phát hiện 215 đôi giày thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gucci đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa do ông Vũ Khánh Dương khai nhận là chủ hàng và không xuất trình được bất kỳ một loại hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến hàng hóa.

Trước đó, vào ngày 26/1, Đội QLTT số 1 phối hợp với phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang kiểm tra cửa hàng túi xách Ánh Việt tại số nhà 133, đường Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, do bà Vũ Thị Ngọc Ánh làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện 167 sản phẩm là túi xách, ví cầm tay, giày, dép có gắn các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Louis Vuitton, Gucci. Sau quá trình xác minh, Đội QLTT số 1 đã ra quyết định xử phạt bà Ánh với 2 hành vi là trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật với tổng số tiền xử phạt là 28,66 triệu đồng, buộc tiêu huỷ toàn bộ 167 sản phẩm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Tại Hà Nội, chiều 29/3, Đội QLTT số 16 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Long Biên kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số nhà 30, ngõ 56, ngách 139 Thạch Cầu, Long Biên, TP. Hà Nội. Kho hàng rộng trên 100m2 được chủ cơ sở là Bùi Thị Giang (SN 1988, thường trú tại Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa) thuê lại để trữ các sản phẩm giày, dép thời trang các loại. Cơ sở kinh doanh này hoạt động chủ yếu bằng hình thức online, livetreams bán hàng qua mạng xã hội facebook và qua một số nền tảng thương mại điện tử. Theo kiểm đếm sơ bộ, lượng hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Versace, Gucci, Adidas, LV, Burberry, Chanel, Dior… lên tới trên 3.000 sản phẩm.

Tại Vĩnh Phúc, ngày 4/1, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra shop giày Thần Thánh, địa chỉ: Số 92 ngõ 1 đường Trần Phú, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, do ông Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1988 làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện 68 đôi giày nhãn hiệu Nike không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ hàng hóa và xử phạt chủ shop giày Thần Thánh 10 triệu đồng.

Anh Tuấn