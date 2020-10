Lực lượng chức năng tại Bình Dương vừa phát hiện và thu giữ 2.570 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 830 bao thuốc lá nghi vấn giả mạo nhãn hiệu từ 2 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Cụ thể, sáng 27/10, đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 phối hợp với Đội QLTT số 4, Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương và đại diện Văn phòng đại diện British-American Tobacco Marketing (Singapore) PTE LTD tại TP. HCM - chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá hiệu “555” và “Craven” - tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Văn Hương (địa chỉ tại Tổ 7, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Hộ kinh doanh trên do ông Lưu Văn Hương làm chủ.



Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang tàng trữ 2.490 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero; 420 bao thuốc lá dán tem thuốc lá sản xuất trong nước hiệu "555" và "Craven”. Chủ hộ thừa nhận toàn bộ hàng hóa nêu trên được mua trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu tại Bình Dương (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương)

Kiểm tra sản phẩm tại hiện trường, đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá “555” và “Craven” khẳng định toàn bộ 420 bao thuốc lá có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước bị lực lượng QLTT Bình Dương thu giữ không phải do các công ty tại Việt Nam được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu độc quyền ‘’555’’ và ‘’Craven’’ sản xuất ra.

Với hành vi tàng trữ 2.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu cùng 420 bao thuốc lá nghi vấn giả mạo nhãn hiệu, lực lượng QLTT Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, chuyển Công an thị xã Tân Uyên điều tra, xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định đối với hộ kinh doanh Văn Hương.

Cũng trong ngày 27/10, một đoàn kiểm tra khác của Đội QLTT số 6 phối hợp Đội 3 - PC03 - Công an tỉnh Bình Dương và đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá hiệu “555” và “Craven” tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nghiêm Ngân do ông Hoàng Văn Nghiêm làm chủ, tại địa chỉ khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang tàng trữ 80 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero. Ngoài ra, đoàn còn tìm thấy tại đây 410 bao có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước mang thương hiệu “555” và “Craven” không có hóa đơn, chứng từ nào được xuất trình chứng minh tính hợp pháp. Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá “555” và “Craven” khẳng định số thuốc lá có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước nêu trên không phải do các công ty tại Việt Nam được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu độc quyền ‘’555’’ và ‘’Craven’’ sản xuất ra. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, chuyển về Đội QLTT số 6 xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Số thuốc lá trên được mua trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương)

Như vậy, chỉ trong vòng 1 ngày, lực lượng chức năng tại Bình Dương đã phát hiện và thu giữ 2.570 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 830 bao thuốc lá nghi vấn giả mạo nhãn hiệu.



Trước đó, tại Bình Dương, lực lượng chức năng cũng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu.



Vào sáng 19/9, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an TP. Dĩ phát hiện đối tượng Đ.T.H. (32 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP. Dĩ An) điều khiển xe máy chở theo sau 2 bao tải di chuyển qua địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An. Tại đây, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra hành chính đối tượng. Qua kiểm tra, phát hiện trong 2 bao tải có chứa 1.450 gói thuốc lá.



Trước đó, vào rạng sáng 25/4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên địa bàn TP. Dĩ An và phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Khoa (SN 1993, ở Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển xe máy chở 820 bao thuốc lá điếu hiệu 555 không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Tới 17 giờ cùng ngày, các trinh sát đội Cảnh sát Kinh tế - Ma tuý công an huyện Dầu Tiếng phối hợp với Công an xã Long Tân bắt quả tang 1 vụ vận chuyển 590 bao thuốc lá điếu nhập lậu (460 bao hiệu Jet và 130 bao hiệu Herro).

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo nghị định này, việc buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu bị phạt nặng. Theo đó, từ ngày 15/10, người có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu dù chỉ 1 bao cũng có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Việc xử phạt nặng đối với hành vi buôn bán, vận chuyển tàng trữ thuốc lá nhập lậu cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong công tác chống buôn lậu thuốc lá, đồng thời cảnh báo các cửa hàng bán lẻ, người tiêu dùng không tiếp tay cho thuốc lá nhập lậu. Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy, thuốc lá nhập lậu vẫn là một trong những mặt hàng trọng điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên cả nước đặc biệt là các tỉnh biên giới Tây Nam. Tính riêng trong 8 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã bắt giữ hơn 8.300 vụ, tịch thu hơn 8 triệu gói thuốc lá nhập lậu các loại.

Anh Tuấn