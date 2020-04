Thịt heo nhập khẩu đang có giá “mềm” hơn so với thịt heo đang bán trong nước từ 30-80%. Nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn thịt heo nhập khẩu để tiết kiệm chi tiêu.

Tại một cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm nhập khẩu trên đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), thịt heo nhập khẩu được bán với nhiều chủng loại khác nhau và giá cả cũng rất phải chăng.

Thịt heo nhập khẩu được bán tại nhiều hệ thống cửa hàng lớn ở TPHCM. Ảnh: Đại Việt

Cụ thể, bắp giò heo Canada giá 89.000 đồng/kg, móng giò heo Bỉ 95.000 đồng/kg, sườn heo BBQ Canada 109.000 đồng/kg, nạc đùi heo Tây Ban Nha 110.000 đồng/kg, tim heo 120.000 đồng, nạc vai heo Tây Ban Nha 131.000 đồng/kg, ba rọi heo Ba Lan 165.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Thị Nhung (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, chị đã mua thịt heo nhập khẩu về sử dụng vài lần và thấy chất lượng thịt không khác nhiều so với thịt heo trong nước chị thường mua.

“Thịt heo nhập khẩu thì cũng ngon như thịt heo trong nước nhưng có giá rẻ hơn. Hiện nay, thu nhập của tôi đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tôi ưu tiên mua những sản phẩm có giá tốt hơn”, chị Nhung nói.

Cũng theo chị Nhung, nếu mua thịt heo nhập khẩu, mỗi ký thịt heo chị sẽ tiết kiệm được khoảng 30.000 – 40.000 đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.

Giò heo nhập khẩu có giá 79.000 đồng/kg. Ảnh: Đại Việt

Tại hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh, chân giò và sườn non heo nhập khẩu là những mặt hàng phổ biến nhất tại hệ thống siêu thị này. Chân giò heo nhập khẩu có giá 79.000 đồng/kg, sườn non giá 149.000 đồng/kg.

Ngoài ra, hệ thống cửa hàng này cũng bán thịt cốt lết giá 140.000 đồng/kg, thịt nạc dăm 154.000 đồng/kg, thịt ba rọi 169.000 đồng/kg.

Đại diện một cửa hàng Bách Hóa Xanh tại quận 10 chia sẻ, thịt heo đông lạnh bán tại các cửa hàng được nhập khẩu từ các nước như Nga, Mỹ, Bỉ.

“Sườn heo và chân giò nhập khẩu chúng tôi đang bán rẻ hơn 30 – 50% so với thịt nóng. Sắp tới, giá thịt ba rọi, nạc cổ, nạc vai, cốt lết cũng sẽ bán với giá rẻ hơn thịt nóng khoảng 20 – 30%”, đại diện siêu thị nói.

Ông Đặng Văn Thắng, đại diện một doanh nghiệp chuyên bán thịt nhập khẩu tại quận Gò Vấp cho biết, công ty ông đang bán thịt heo nhập khẩu từ Nga, Ba Lan và Canada. Thịt heo đang được bán theo thùng, mỗi thùng nặng từ 10 – 20kg.

Cụ thể, giá chân giò chỉ từ 51.000 – 60.000 đồng/kg, nạc vai heo 77.000 đồng/kg, cốt lết 78.000 đồng/kg, nạc đùi heo 80.000 đồng/kg, sườn non 85.000 đồng/kg…

“Khoảng 2 tuần trở lại đây thì khách hàng mua thịt heo nhập khẩu tăng mạnh do người dân biết thông tin thịt nhập khẩu về nhiều. Chúng tôi bán rất nhiều thịt cho các anh chị kinh doanh online, họ mua về bán lẻ. Lượng thịt bán ra tăng gấp 2 lần so với trước”, ông Thắng nói.

Sườn non heo nhập khẩu có giá 149.000 đồng/kg, trong khi giá bán của các doanh nghiệp trong nước là 280.000 đồng/kg. Ảnh: Đại Việt

Trong khi đó, thịt heo do các doanh nghiệp trong nước sản xuất vẫn có giá khá cao.

Tại các siêu thị và hệ thống cửa hàng lớn ở TPHCM, chân giò heo Vissan vẫn ở mức 128.000 đồng/kg, thịt vai 139.000 đồng/kg, thịt đùi 140.000 đồng/kg, cốt lết 138.000 đồng/kg, ba rọi 179.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 250.000 đồng/kg, sườn non 280.000 đồng/kg…

Như vậy, so với thịt heo nhập khẩu, thịt heo do trong nước sản xuất vẫn đắt hơn từ 30 - 80%, tùy vào sản phẩm. Đây là mức chênh lệch khá lớn. Chính vì lý do này mà nhiều người tiêu dùng đang dần thay đổi thói quen và chuyển sang dùng thịt heo nhập khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến cuối tháng 3/2020, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 40.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt heo, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn thịt heo được nhập khẩu nhiều nhất là từ các nước như Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ.

Đặc biệt, trong tháng 3, Việt Nam đã mở cửa cho nhập khẩu thịt heo từ Nga với thuế suất nhập khẩu 0%. Ngay lập tức, một tập đoàn lớn của Nga đã xuất khẩu sang Việt Nam 1.500 tấn thịt heo. Dự kiến, trong tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ có khoảng 2.000 tấn thịt heo từ Nga tiếp tục nhập khẩu vào Việt Nam.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, việc nhập khẩu thịt heo tăng mạnh sẽ khiến giá thịt heo trong nước “giảm nhiệt” và giải được bài toán về nguồn cung cho thị trường.

Trước đó, vào giữa tháng 3, Thủ tướng cũng đã chủ trì cuộc họp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT… để bàn về vấn đề bình ổn giá thịt heo.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng nêu rõ, giá thịt theo cơ chế thị trường và có vai trò quản lý của Nhà nước. Trong đó có chống đầu cơ, nâng giá bất hợp lý. Thủ tướng nhấn mạnh với các Bộ ngành về tinh thần kiên quyết đưa giá thịt heo giảm xuống (dưới 60.000 đồng/kg thịt heo hơi) trong thời gian tới bằng các biện pháp phù hợp.

Trường hợp doanh nghiệp cố tình đưa giá lên cao thì Thủ tướng sẽ quyết định nhập khẩu thịt heo từ các nước về Việt Nam để giảm giá, phục vụ người tiêu dùng.

