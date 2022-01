Theo danh sách đăng ký, mức thưởng Tết cao nhất năm nay là gần 627 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh (cao hơn 131,6 triệu đồng so với mức thưởng cao nhất năm ngoái); thấp nhất là 4,42 triệu đồng/người (bằng mức thưởng thấp nhất năm 2021).

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Ngọc Hằng cho biết, mức thưởng Tết bình quân năm này khoảng 7,79 triệu đồng/người, cao hơn 0,31 triệu đồng so với năm ngoái. Bên cạnh mức thưởng Tết bằng tiền, nhiều doanh nghiệp còn tặng thêm cho người lao động các phần quà Tết bằng hiện vật.

Cũng theo bà Hằng, kinh phí chi hỗ trợ Tết của tỉnh Bình Dương là hơn 229 tỷ đồng. Trong đó, mức chi cao nhất là 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đặc biệt, người phục vụ trong các khu điều trị Covid-19 tập trung và khu cách ly tập trung sẽ được hỗ trợ mức 2 triệu đồng/người (năm 2021 là 1 triệu đồng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà cho hay, do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid-19 nên một số chỉ tiêu về kinh tế không đạt so với đề ra trước đó, nhưng tỉnh vẫn có những chỉ số đạt cao so với các tỉnh, thành trong khu vực.

Thống kê của ngành chức năng cho thấy, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 2,62% so với cùng kỳ, công nghiệp - dịch vụ tiếp tục là các ngành chủ đạo, chiếm 89,23% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 3,4% so với cùng kỳ, GRDP bình quân đầu người ước đạt 153,6 triệu đồng/năm.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 32,5 tỷ USD (tăng 17,1%), tổng thu ngân sách đạt khoảng 66.788 tỷ đồng (đạt 114% dự toán), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,7 tỷ USD.

Xuân An