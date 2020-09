Trên “chợ mạng”, vàng trang sức rao bán tràn ngập, được nhiều người chọn mua. Các chuyên gia trong ngành khuyến cáo, mua vàng trang sức nên chọn những địa chỉ uy tín, bởi đây không chỉ là món đồ để làm đẹp mà còn có giá trị tích lũy.

Chọn mua vàng trang sức trôi nổi, tại các cừa hàng nhỏ lẻ không uy tín rất dễ gặp tình trạng “mua dễ, bán khó”, thậm chí mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, không thể bán hoặc bán được với giá rất thấp. Mua trang sức để làm đẹp, mua niềm vui không cẩn thận còn thiệt hại, rước bực vào thân.

Ma trận vàng trang sức trên "chợ mạng"

Trên các trang mạng, chỉ cần gõ cụm từ “vàng trang sức” ngay lập tức cho ra hàng chục nghìn kết quả quảng cáo bán đủ mặt hàng từ nhẫn, dây chuyền, kiềng, bông tai cho đến lắc tay, lắc chân,... bằng vàng.

Các “cửa hàng” vàng trang sức online xuất hiện la liệt với tên gọi: vàng trang sức cao cấp, vàng thấp tuổi, vàng non, vàng non tuổi cao cấp hay vàng non tuổi nhập khẩu,... Giá của các sản phẩm vàng trang sức từ vài trăm nghìn tới tiền triệu.

Chủng loại phong phú, mẫu mã bắt mắt, những loại đá, ngọc có trên mỗi sản phẩm trang sức đều được quảng cáo là hàng cao cấp, giá lại tương đối rẻ nên hoạt động mua bán vàng trang sức trên “chợ mạng” luôn tấp nập. Đặc biệt, giao dịch mua bán tương đối đơn giản, khách đặt mua online có thể nhận hàng luôn trong ngày, hoặc nhận vàng sau 1-3 ngày tùy xa gần. Khi mua hàng, khách có thể thanh toán qua chuyển khoản hoặc trả tiền trực tiếp khi nhận hàng.

Vàng trang sức được rao bán tràn ngập trên mạng xã hội

Song, không ít người lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi mua vàng trang sức trên “chợ mạng”. Bởi, khi mua về sử dụng được thời gian ngắn, vàng trang sức bị xuống màu, gãy hỏng, long rơi đá ngọc, khi cần bán lại bị mất giá, thậm chí nhiều người mua rồi không thể bán lại được dù khi mua tốn tiền triệu.

Chị Lê Thị Thu Thảo ở Trịnh Đình Cửu (Hoàng Mai, Hà Nội) than thở, cách đây 3 tháng, chị đặt mua một sợi dây chuyền đính đá giá 1,3 triệu đồng của một cửa hàng tại TP.HCM. Lúc nhận hàng chỉ thấy cửa hàng giao dây chuyền, hóa đơn, không thấy ghi trọng lượng vàng, loại vàng, cũng không có giấy bảo hành.

Hôm vừa rồi, chị quyết định đem ra mấy cửa hàng gần nhà bán đi vì đeo được một thời gian thấy bị xuống màu. Các cửa hàng trả thấp hơn nhiều so với giá mua ban đầu, có nới còn từ chối mua vì nói vàng kém chất lượng.

“Bán lại cho cửa hàng cũ thì không có giấy tờ gì, cũng không chắc họ mua lại, thành ra dây chuyền đó tôi vẫn vứt trong tủ”, chị chia sẻ.

Tương tự, vì thích những mẫu mã mang tính hiện đại nên chị Bùi Phương Thủy ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mạnh dạn đặt mua hẳn bộ trang sức vàng thấp tuổi tại một cửa hàng online giá hơn 3 triệu đồng, gồm 1 dây chuyền, 1 nhẫn và 1 lắc tay. Tất cả các sản phẩm đều được đính đá.

“Thật ra, lúc đặt hàng tôi cũng thắc mắc sao lại rẻ như vậy, nhưng người bán nói là vàng thấp tuổi nên giá rẻ hơn vàng 24k rất nhiều nên tôi liều mua”, chị nói. 3 ngày sau, chị nhận được hàng, thanh toán trực tiếp nhưng cửa hàng chỉ giao hàng kèm hóa đơn sản phẩm. Mà tờ hóa đơn mua hàng chị nhận được đơn giản như hóa đơn mua một ly trà sữa, để một thời gian chữ trên hoa đơn bay màu hết thành tờ giấy trắng.

Đeo được vài lần chị thấy bị xỉn màu, chị đem ra tiệm vàng đánh bóng thì phát hiện sản phẩm mình mua là mạ vàng chứ không phải vàng. Hỏi có bán được không thì chủ tiệm vàng nói không mua những sản phẩm như thế này, chị Thủy cho hay.

Nếu có nhu cầu mua vàng trang sức, nên mua ở những thương hiệu uy tín

Đừng ham rẻ rồi tiền mất tật mang

Theo chuyên gia uy tín trong ngành vàng bạc đá quý, trang sức vàng được nhiều người mua bởi nó không chỉ có giá trị trong việc làm đẹp, thể hiện đẳng cấp,... mà còn có giá trị tích lũy.

Tuy nhiên, khi mua vàng trang sức trôi nổi hoặc ở những cửa hàng thiếu uy tín, khách hàng rất dễ rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” vì mua phải hàng kém chất lượng, thiếu cân, thiếu tuổi, chế độ bảo hành không tốt, việc mua bán không minh bạch.

Đặc biệt, vàng trang sức mua tại một số cửa hàng nhỏ lẻ, không có thương hiệu, không uy tín,... khó kiểm soát được chất lượng. Khi cần bán lại, cửa hàng thường chối bỏ trách nhiệm hay ép giá thấp.

Chưa kể, hiện có tình trạng các trang bán vàng trang sức online giả mạo thương hiệu lớn lừa khách. Thế nên, khách cần tìm đúng các trang web hoặc fanpage chính thống của thương hiệu lớn, tránh mua bán giao dịch trên các page giả mạo thương hiệu gây thiệt hại về kinh tế và uy tín của người dùng trang sức.

Để vừa có món vàng trang sức đẹp, có giá trị tích lũy, các chuyên gia uy tín trong ngành khuyên khách nên mua hàng những hệ thống cửa hàng có thương hiệu lớn, uy tín như: Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji,...

Tại hệ thống cửa hàng vàng của những thương hiệu lớn luôn có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, giao dịch mua bán minh bạch.

Chuyên gia về vàng của Bảo tín Minh Châu cho biết, vàng trang sức của các thương hiệu uy tín được chế tác bằng nguyên liệu vàng tinh khiết, được đầu tư các máy móc, trang thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ việc kiểm tra, giám định, các sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng đều được kiểm tra nghiêm ngặt,...

Do đó, sản phẩm trang sức luôn sáng bóng, màu sắc đẹp, đồng thời, tạo ra một loại vàng siêu bền, có độ cứng, bóng, độ đàn hồi tốt, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn iso. Nhờ đó, linh kiện như chấu giữ chắc đá ngọc, bản lề, chốt ren, khóa an toàn,... giúp giữ đá ngọc quý không bị long rơi ra khỏi trang sức, tránh đứt gãy và hao mòn vàng trong quá trình sử dụng.

Không chỉ vậy, các loại đá ngọc quý gắn trên trang sức được tuyển chọn kỹ lưỡng và kiểm định nghiêm ngặt, có chứng thư kiểm định tại các viện ngọc học uy tín. Theo đó, người mua dễ dàng lựa chọn và khi bán lại được giá cao.

Ngoài ra, ở những thương hiệu lớn quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo kỹ thuật, mĩ thuật cao, trọng lượng, tuổi vàng. Sản phẩm được đóng dấu ký hiệu đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của thương hiệu đối với quyền lợi khách hàng trong quá trình sử dụng và giao dịch.

Quan trọng hơn, khi mua trang sức vàng tại những nơi uy tín sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn am hiểu về sản phẩm, tính chuyên nghiệp cao cùng quy chế giao dịch mua bán công khai minh bạch, chính sách giá tốt có lợi cho khách hàng khi mua và ngay cả khi cần bán cũng dễ dàng bán lại được giá tốt, vị chuyên gia tử Bảo Tín Minh Châu nhấn mạnh.

Hải Băng