Thời điểm này, các loại xoài Việt đồng loại đổ bộ “chợ mạng” với giá rẻ chưa từng có, thậm chí có loại giá rẻ hơn rau.

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) cho thấy, xuất khẩu rau quả, đặc biệt là các mặt hàng trái cây đang có sự phục hồi tốt. Theo đó, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, quý 1 vừa qua, xuất khẩu xoài Việt Nam thu về 125,2 triệu USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, những ngày này, giá xoài tại chợ lại đồng loạt giảm mạnh. Ví như: xoài hạt lép An Giang giá giảm còn 9.000-15.000 đồng/kg tuỳ loại, xoài tứ quý nhiều nơi rao bán giá 15.000 đồng/kg, xoài Đài Loan loại Vip cũng chỉ 7.000 đồng/kg, xoài Úc được quảng cáo là hàng xuất khẩu giá cũng giảm còn 15.000 đồng/kg,... Không chỉ vậy, quả xoài còn đang đổ bộ các chợ với số lượng cực lớn.

Thế nên, trên “chợ mạng” thay vì bán theo cân như trước kia, xoài giờ được bán theo set vài cân hoặc bán theo thùng.

Xoài đang được rao bán trên "chợ mạng" với giá rẻ như rau

Các đầu mối bán buôn cho biết, hiện xoài Việt giá rẻ như rau, bán lẻ từng cân thì tiền ship đắt hơn tiền xoài. Thế nên, họ chuyển qua bán theo set vài cân hoặc bán theo thùng cho tiện.

Đặt nguyên một thùng xoài Đài Loan 15kg với giá chỉ với 95.000 đồng, chị Đoàn Thị Thanh Hải ở Nguyễn Công Hoan (Ba Đình, Hà Nội), nói: “Một thùng mà chỉ 95.000 đồng thì tính ra giá chỉ khoảng 6.700 đồng/kg”.

Theo chị Hải, trước kia chị thường phải mua xoài Đài Loan hạt lép với giá 35.000-45.000 đồng/kg tuỳ thời điểm, chưa bao giờ mua được giá rẻ như lần này. Cách đây 4 ngày, chị cũng đặt mua xoài Úc quả to, vỏ đỏ, bên trong chín vàng ăn ngọt thơm giá chỉ 15.000 đồng/kg.

“Những năm trước, xoài Việt Nam thường đắt hơn ,. Còn bây giờ thì ngược loại. Tại chợ, xoài mini Trung Quốc giá lên tới 25.000-30.000 đồng/kg, trong khi xoài Việt giá lại rẻ như rau”, chị nhận xét.

Vì thế, dịp này chị Hải không mua các loại trái cây ngoại nữa mà chuyển sang mua xoài Việt ăn ủng hộ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Giá xoài bán lẻ tại chợ đa phần giảm xuống mức dưới 10.000 đồng/kg (ảnh: BH)

Trên “chợ mạng”, xoài Việt cũng tấp nập khách mua vì có giá quá rẻ. Phần lớn chị em đều chọn mua theo thùng từ 9-15 kg/thùng bởi giá rẻ hơn mua theo set, 3-5 kg/set, tuỳ loại.

Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - đầu mối bán trái cây online lớn tại Cầu Giấy (Hà Nội) thừa nhận, dịp này hầu hết các loại xoài giá đều giảm mạnh. Có loại giảm còn một nửa, có loại giá giờ chỉ còn 1/3 so với trước kia.

Chị Thuỷ cho biết, dịp này chị bán khá nhiều loại xoài như: xoài keo, xoài Úc, xoài Đài Loan, xoài hạt lép,... Tuy nhiên, mỗi lần chị nhập về một loại xoài khác nhau để khách tiện chọn lựa. Xoài chị không bán lẻ 1-2kg như trước mà được chia túi 5kg hoặc bán theo thùng từ 9-15kg.

“Chính vì giá rẻ chưa từng có nên dịp này, lượng khách mua xoài tăng đột biến”, chị nói và tiết lộ, một ngày chị tiêu thụ hết khoảng 1-2 tấn xoài là chuyện bình thường. Có ngày chị bán hết hơn 3 tấn, bởi khách đa phần mua theo thùng. Như tuần trước, chị bán hết khoảng 10 tấn xoài các loại.

Dịp này đang mùa thu hoạch rộ lại gặp dịch Covid-19 nên giá xoài tại các nhà vườn lao dốc (ảnh: BH)

Chị Bùi Thị Trâm ở Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội), cũng cho biết, nửa tháng trở lại đây, mỗi ngày chị tiêu thụ hết trên dưới 1 tấn xoài hạt lép.

“Nói nhiều người sẽ không tin. Nhưng xoài hạt lép đang rất rẻ. Loại quả to đẹp cũng chỉ 15.000 đồng/kg. Tôi bán theo set 5kg, khách mua ít thì 1 set, mua nhiều 2 set nên lượng xoài bán ra mỗi ngày rất lớn”, chị chia sẻ.

Tháng 4 vừa qua, nhiều nhà vườn ở An Giang, Long An cho hay, xoài đang vào vụ thu hoạch nhưng lại gặp khó trong xuất khẩu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá lao dốc.

Chị An, một hộ nông dân trồng xoài tại Châu Đốc (An Giang), than thở, nếu trước đây xoài cát Hòa Lộc được thu mua với giá 40.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ bán khoảng 20.000 đồng/kg, xoài Thái còn 15.000 đồng/kg, riêng giống xoài Đài Loan bán tại vườn giá chỉ 3.000 đồng/kg.

Thương lái thu mua xoài tại Long An cũng cho rằng, do xoài tại các tỉnh miền Nam đang vào vụ thu hoạch rộ lại gặp đợt dịch nên giá sụt giảm. Theo đó, xoài keo giảm còn 4.000-5.000 đồng/kg, xoài Cát Chu 9.000-10.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 15.000-17.000 đồng/kg.

Châu Giang