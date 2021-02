Các trung tâm thương mại (TTTM) Vincom trên toàn quốc - tâm điểm mua sắm, trải nghiệm - đã chính thức mở cửa khai Xuân, đón khách hàng với những món quà bất ngờ và không gian rực rỡ.

Tết Tân Sửu dù có nhiều khác biệt bởi những lo lắng về dịch Covid-19, khi không thể xuất hành chơi xuân tới những miền đất mới. Thế nhưng, chỉ cần gia đình được bên nhau là Tết vẫn đượm nồng. Và chẳng cần đi đâu xa, hãy cùng gia đình đi du xuân và chào đón những niềm vui mới ngay tại nơi bạn sống…

Tròn 1 năm áp dụng 5K an toàn mùa dịch với hành trang là khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn mini và tuân thủ giữ khoảng cách an toàn khi đến nơi công cộng, không khí du xuân vẫn tươi vui và nhộn nhịp.

Khởi động năm mới, các địa điểm du xuân và dịch vụ ẩm thực, vui chơi cũng đã quay lại phục vụ khách hàng. Ngay từ 9:30 sáng mùng 4 Tết (tức 15/2 dương lịch), các trung tâm thương mại (TTTM) Vincom trên toàn quốc - tâm điểm mua sắm, trải nghiệm - đã chính thức mở cửa khai Xuân, đón khách hàng với những món quà bất ngờ và không gian rực rỡ.

Các TTTM Vincom khai Xuân rộn ràng với màn múa lân chào năm mới rộn ràng, ngập tràn niềm vui. Khách hàng đón xem múa lân cũng luôn ý thức đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Những khách hàng đầu tiên vào TTTM trong sáng ngày mùng 4 đã bất ngờ được thần tài “lì xì”, báo hiệu năm mới đầy may mắn và tài lộc.

Vui Tết mới không quên tuân thủ các biện pháp phòng dịch tích cực, bảo vệ cộng đồng

Là tâm điểm mua sắm, trải nghiệm, nhiều gian hàng tại Vincom đã mở cửa đón khách từ sớm. Ngay từ mùng 1 Tết, các thương hiệu café như Starbucks, Highlands Coffee, trà sữa Koi Thé, Phúc Long đã là điểm đến của những câu chuyện đầu xuân của những hội bạn hay các cặp đôi.

Bên cạnh đó, Vincom cũng phục vụ như cầu “giải ngấy Tết”, mở cửa sớm đón khách hàng tại The Pizza Company, Alfresco, Pizza Hut, Dairy Queen, Jollibee… với hương vị đặc sắc và không gian ngập tràn sắc xuân. Các nhà hàng này đều được vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo khoảng cách an toàn cho khách hàng khi sử dụng tại chỗ.

Tết 2021 - trải nghiệm an toàn, giữ khoảng cách tại nơi công cộng đã trở thành thói quen trong thời kỳ “bình thường mới” của mỗi người

Ngoài ra, hệ thống TTTM Vincom vẫn siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đem đến không gian du xuân an toàn cho khách hàng. Toàn bộ khách hàng và nhân viên đều được kiểm tra thân nhiệt tại cửa ra vào, các vị trí tiếp xúc công cộng nhiều được vệ sinh thường xuyên, các bình xịt khử khuẩn được đặt tại nhiều vị trí trong TTTM nhằm thuận tiện cho khách hàng sử dụng…

Tại mỗi TTTM Vincom, ai cũng có thể tìm thấy một góc “rợp trời Xuân” dành cho chính mình để có bức ảnh năm mới vẹn tròn niềm vui.

Tại TP.HCM, những ngày xuân ấm áp cũng đã bắt đầu bên “Suối nguồn xuân hạnh phúc” - nơi mang đến những thông điệp về sức khỏe, sự sung túc và may mắn

Vincom vẫn luôn là tâm điểm nổi bật ở mỗi địa phương, điểm du Xuân tất cả trong 1 của người dân

Sau tất cả, niềm vui lớn nhất của năm mới - đặc biệt trong những ngày đầu năm 2021 này - chính là sức khỏe của bản thân, gia đình, những người thân yêu và cộng đồng. Tết này hãy “sắm” thêm cho mình những thói quen mới an toàn để cùng hướng đến một năm nhiều may mắn và niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước.

Minh Tuấn