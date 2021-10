Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, nhờ buôn bất động sản, đôi vợ chồng (Hà Nội) hiện đang sở hữu căn nhà 5 tầng với giá trị gần 10 tỷ đồng và hai mảnh đất có giá trị lên tới 6 tỷ đồng.

Bắt đầu câu chuyện chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư bất động sản, anh N.Q.C (Hà Nội) đùa rằng: "Vợ chỉ mua đất ở đâu thì cứ mua ở đó. Chắc chắn là thắng. Nhà tôi thực hiện bí quyết này mà kiếm được tiền tỷ cả năm. Nhiều người đàn ông cho rằng, phụ nữ khi mua đất đai sẽ cảm tính hoặc không biết nhìn xa trông rộng nhưng đối với gia đình tôi lại ngược lại. Vợ tôi chọn mảnh đất nào là thắng lớn mảnh đất đó".

Hai vợ chồng anh C. từ quê lên Hà Nội lập nghiệp, từng có 3 năm sống trong căn nhà trọ mái bờ rô. Mùa hè nóng nực, mùa đông, gió thổi qua khe lạnh buốt. Thời điểm đó, vợ anh mới sinh lựa chọn ở nhà trông con. Toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình đều dựa vào nguồn thu nhập của mình anh C.

"Ngày ở trọ, chúng tôi chỉ ao ước có một căn nhà cấp 4 đổ trần bê tông. Mỗi lần đi qua dãy nhà ở khu Hà Đông, hai vợ chồng động viên nhau, tự nhủ phải cố gắng bằng được mua một mảnh đất nho nhỏ để ở", anh C.

Gia đình anh C. hiện đang có căn nhà 5 tầng tại khu đô thị Văn Khê.

Năm 2009, vợ chồng anh C. được bác hàng xóm giới thiệu mảnh đất ruộng với giá 120 triệu đồng. Ban đầu anh C. ngần ngừ vì dự tính, sẽ tiết kiệm nhiều hơn để dồn tiền mua căn chung cư.

"Nhưng vợ tôi lại bảo, mua mảnh đất này để dành, cứ sống tạm trong căn nhà trọ. Thế là hai vợ chồng vay mượn thêm mua mảnh đất ruộng. Sau đấy, vợ tôi gửi con cho bà trông và đi làm, kiêm thêm công việc kinh doanh bán đồ trẻ em.

Năm 2011, vợ chồng tôi bán mảnh đất ruộng được 400 triệu đồng, gom với khoản tiền tiết kiệm 2 năm, mua lô đất sâu trong ngõ. Nhờ vay mượn, chúng tôi xây căn nhà 4 tầng", anh C. cho biết.

Năm 2016, căn nhà đất trong ngõ của gia đình anh được môi giới trả tới 2,9 tỷ đồng, tức gấp đôi so với tổng số tiền mà vợ chồng anh bỏ ra, bao gồm cả khoản vay xây nhà.

Trước đó, năm 2015, nhờ buôn bán kinh doanh thuận lợi, vợ chồng anh C. mua mảnh đất dọc đường Lê Trọng Tấn kéo dài. "Tôi đi làm ăn xa nên hiếm khi ở nhà. Thu nhập bao nhiêu, tôi gửi một phần về cho vợ nuôi con và lo chi phí sinh hoạt. Đến mua đất ở đâu, vợ tôi cũng tự đi chọn rồi nhắn tin thông báo. Tôi tham gia góp ý. Vợ tôi quyết định. Mảnh đất dọc đường Lê Trọng Tấn là do vợ tôi tìm, chọn rồi báo tôi về để kí hợp đồng mua bán. 2 năm sau, gia đình tôi bán lãi tới 80% giá trị mua ban đầu", anh C. cho hay.

Ngoài mảnh đất này, vợ chồng anh đầu tư 2 căn chung cư khác. Hai vợ chồng anh xác định xuống tiền thời điểm dự án mới bắt đầu hình thành và bán nhà khi dự án chuẩn bị đi vào bàn giao. Tuy nhiên, sau thương vụ tất tay 2 căn chung cư, vợ chồng anh C. lại đổi hướng kinh doanh tập trung vào đất nền.

Anh C. cho biết: "Đầu tư chung cư là ý tưởng của tôi vì tôi nghĩ mua, bán chung cư dễ hơn. Vợ tôi là người chọn căn và mua. Dù bán lãi hơn so với nhiều người cùng mua, nhưng đúng như vợ tôi phân tích, đầu tư chung cư tỷ suất lợi nhuận thấp. Các khoản thuế phí cao, khiến cho mức lãi hụt".

Anh C. cho biết thêm, một trong thương vụ có được khoản chênh lãi lớn, đó là đầu tư vào đất tại khu đô thị. Năm 2017, vợ chồng anh C. chốt mua mảnh đất trong khu đô thị Văn Khê với mức giá 3,2 tỷ đồng. Vợ chồng anh quyết định xây căn nhà 5 tầng. Đến năm 2020, anh cho biết, mảnh đất này đã được định giá, bao gồm cả nhà lên tới 9,8 tỷ đồng.

"Ban đầu, tôi bàn với vợ, cứ ở nhà cũ, và dồn tiền mua đất vùng ven. Tuy nhiên, vợ tôi cho rằng, con cái đã lớn, cần không gian sống tốt hơn thay vì dồn hết tiền ra đầu tư. Theo vợ tôi, nếu chọn được mảnh đất tốt, không chỉ tốt cho việc ở mà còn có giá trị sinh lời sau này. Nếu tương lai ngắn, vợ tôi nghỉ việc văn phòng, có thể kinh doanh được. Sau khi nghe vợ phân tích, tôi thấy hợp lý và nhất trí để vợ tự chủ động việc này dù lăn tăn vì suy nghĩ, đất trong khu đô thị sẽ không còn tăng giá nhiều. Nhưng, mảnh đất vợ tôi mua lại nằm ngay vị trí đường đẹp, lại còn lên tới gần 10 tỷ đồng", anh C. nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng anh C. hiện đang sở hữu căn nhà 5 tầng trong khu đô thị và 2 mảnh đất khác. Bí quyết đầu tư bất động sản của anh C, đó là "nghe theo lời vợ".

"Mọi người thường hay bảo tôi nghe lời vợ nhưng nếu vợ mát tay buôn đất thì cứ để cô ấy tự quyết định. Ai có sở trường việc gì thì nên để người đó đảm nhiệm. Nhiệm vụ của tôi là tham gia, phân tích thêm về vị trí, thông tin, đàm phán mảnh đất đó cùng vợ. Nhưng quyền quyết định thuộc về vợ tôi. Nhờ vợ tôi xoay xở, vay mượn ngân hàng, người thân, mạnh dạn đầu tư mà hiện giờ chúng tôi có khối tài sản cơ bản", anh C. nói.

