Cá tầm được coi là món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe nhưng cần tránh xa sản phẩm của Trung Quốc nhập lậu.

TS Lê Thanh Lựu, Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, cá tầm Trung Quốc hiện diện khắp mọi nơi tại các chợ, nhà hàng, siêu thị nhưng với nhãn hiệu cá tầm Việt Nam cá tầm Trung Quốc có chất lượng thấp, giá chỉ bằng 60-70% cá tầm nuôi tại Việt Nam.

Thực tế, mặc dù các cơ quan quản lý đã có những động thái siết chặt kiểm tra nguồn gốc cá tầm Trung Quốc, tuy nhiên thực trạng nhập lậu cá tầm Trung Quốc vào thị trường Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc chất lượng không đảm bảo cần thận trọng khi lựa chọn. Ảnh minh họa

Theo ghi nhận của báo Nông nghiệp Việt Nam, cách đây không lâu Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã phát hiện và bắt giữ lô hàng cá tầm Trung Quốc do công ty TNHH Đầu tư và xuất nhập khẩu An Hưng nhập về Việt Nam. Mặc dù hình thức nhập chính ngạch tuy nhiên doanh nghiệp này đã “biến tấu” không khác gì buôn lậu.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trị giá khai báo trên tờ hải quan nhập khẩu không đúng với số lượng cá tầm Trung Quốc nhập về, tang vật vi phạm được định giá lên đến 4.000 kg cá tầm Trung Quốc trị giá 413.947.200 đồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị, lợi dụng bộ hồ sơ được cấp phép, doanh nghiệp đã vượt khối lượng cá tầm khá lớn nhằm đưa vào thị trường Việt Nam. Cũng theo ông Minh, cơ quan chức năng đang chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân nhằm xác định việc nâng số lượng như thế có phải là hành vi buôn lậu hay không.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy hải sản Thanh Tú đều do bà Nguyễn Thị Thư là người đại diện pháp luật. Bà Thư được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ lớn nhất hiện nay trong suốt nhiều năm qua.

Liên quan tới cá tầm nhập lậu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đó cho biết, một trong những nguyên nhân khiến hoạt động buôn lậu gia tăng do giá cá tầm Trung Quốc quá rẻ so với giá cá tầm tại Việt Nam. Giá cá tầm tại Trung Quốc chỉ ở mức 50.000-70.000 đồng/kg, qua Việt Nam giá đội lên 100.000-130.000 đồng/kg. Trong khi đó, cá tầm do các doanh nghiệp Việt Nam nuôi có mức giá khoảng 180.000-230.000 đồng/kg. Với mức lợi nhuận hưởng được từ chênh lệch giá, cá tầm Trung Quốc nhập lậu đang “đè bẹp” các doanh nghiệp nuôi cá tầm nội địa, đua nhau tràn vào thị trường trong nước bất chấp những cảnh báo về an toàn thực phẩm và bệnh dịch.

Một nguyên nhân nữa khiến cá tầm nội địa không cạnh tranh được với cá tầm Trung Quốc nhập lậu là phần lớn cá tầm Trung Quốc đã được nuôi công nghiệp, sử dụng nhiều kháng sinh, thức ăn tăng trọng. Trong khi đó, cá tầm nhập lậu, không được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh và mức độ an toàn thực phẩm nên nguy cơ cho sức khỏe người ăn là rất lớn.

Trước đó, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản đã lấy mẫu cá tầm nhập lậu để kiểm tra. Kết quả cho thấy 1/10 mẫu cá tầm nhiễm chất kháng sinh cấm Malachite Green. Malachite green là hóa chất được sử dụng để diệt vi khuẩn, nấm mốc ngoài da.

Một nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu Độc tố Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, Malachite Green có biểu hiện gây ung thư và có thể gây đột biến trong cơ thể các loài động vật. Nhưng để giảm giá thành nuôi trồng thủy sản, người nông dân thường dùng thức ăn giá rẻ, thức ăn tự chế. Các loại thức ăn này càng khiến cá dễ nhiễm Malachite green.

Malachite Green là chất màu cực kỳ nguy hiểm, chỉ dùng trong công nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể gây ung thư, đặc biệt ở nữ giới. Do tính chất nguy hại của Malachite green với sức khỏe, nó đã bị cấm và kiểm soát rất chặt trong sản xuất thủy sản. Hiện nay có nhiều nước trong EU và Mỹ kiểm tra rất ngặt nghèo về hàm lượng chất này. Do đó, sau khi cá bị nhiễm, Malachite green sẽ tích lũy dần trong thịt và tế bào mỡ, đặc biệt trong mỡ luôn tích lũy hàm lượng độc tố này cao gấp nhiều lần so với trong thịt, do đó ăn mỡ cá còn nguy hại hơn ăn thịt.

