Dưới đây là những mánh khóe của chủ nhà hàng mà thực khách cần chú ý để “tỉnh táo” khi đi ăn nhà hàng:

In hình ảnh lên thực đơn

Tương tự như cách đặt tên lạ, in hình ảnh món ăn hấp dẫn lên menu sẽ kích thích sự tò mò và đói bụng của khách hàng. Không phải nhà hàng nào cũng in hình ảnh lên thực đơn, nhưng đa phần đều làm như vậy. Và các nhà hàng toàn in ảnh món đắt tiền nhất lên thôi.

Đặt cho món ăn những cái tên đặc biệt

Ngoài việc để lại ấn tượng cho thực khách, thì món ăn với những cái tên lạ, độc còn khiến khách hàng có cảm giác muốn quay lại nhà hàng để thưởng thức chúng. Con người luôn bị thu hút bởi những thứ khác lạ, tâm lý này đúng với cả đồ ăn. Những cái tên sặc sỡ, màu mè, thêm thắt tiếng nước ngoài để “sang” hơn sẽ có thể “đánh lừa” tâm lý khách hàng, tạo cảm giác được phục vụ cao cấp và chuyên nghiệp hơn.

Dùng các món có giá chênh lệch kiểu “mồi câu”

Thủ thuật dùng giá chênh lệch thế này được nhiều nhà kinh doanh sử dụng, từ các món đồ trong siêu thị, những bộ quần áo trong cửa hàng thời trang,... và tất nhiên trong lĩnh vực nhà hàng điều này cũng không ngoại lệ.

Vì khi nhà hàng đưa ra vài món ăn có giá cao ngất ngưởng, khiến bạn sẽ có tâm lý nghiêng về món ăn có giá thấp hơn ở bên cạnh vì nghĩ rằng nó rẻ hơn. Nhưng tất cả đã đều nằm trong sự sắp đặt của nhà hàng hết rồi bạn nhé.

Mua và bán lại những suất ăn sẵn

Hầu như thời nay mọi người đều thích những suất ăn gọi về nhà vì sự tiện lợi và dễ ăn, dễ no. Các nhà hàng cũng vậy. Một vài nhà hàng thừa nhận với Brightside rằng họ có đặt những suất ăn nấu bên ngoài, để đông lạnh và đến lúc phục vụ cho thực khách thì chỉ hâm nóng, nêm nếm thêm 1 chút thôi.

Phát nhạc cổ điển

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sử dụng âm nhạc hợp lý sẽ khiến thực khách có cảm giác thèm ăn nhiều hơn. Các dòng nhạc khác nhau cũng có tác động đến khả năng ăn nhiều hay ít của khách. Trong đó, nhạc cổ điển và nhạc giao hưởng có “công lực” hiệu quả nhất: làm thực khách ăn nhiều hơn 10% so với bình thường.

Loại bỏ ký hiệu “tiền” ra khỏi menu

Nếu ăn ở những nhà hàng cao cấp, bạn sẽ hiếm khi được trông thấy biểu tượng tiền trên cuốn thực đơn, đơn vị tiền tệ thì sẽ được in thật mờ, thật bé trong góc. Đôi khi cả giá tiền cũng vậy. Nguyên nhân của việc này cũng xuất phát từ ý đồ “đánh lừa” tâm lý con người. Các nhà hàng không hề muốn thực khách phải đắn đo tiền bạc khi nhìn thấy ký hiệu tiền. Họ muốn bạn tập trung vào các món ăn, thay vì nghĩ đến những thứ... “xôi thịt” như vậy.

Vị trí sắp xếp các món ăn trong thực đơn

Cách sắp xếp món ăn trong thực đơn của các nhà hàng cũng là một “mánh khóe” đó nhé. Bởi khi xem thực đơn, các thực khách sẽ thường nhìn từ phía dưới bên trái trước. Nắm bắt được tâm lý này nên các nhà hàng thường bố trí những món ngon và có giá phải chăng ở vị trí này.

Mở nhạc thật lớn

Khi lần đầu nghe đến vấn đề này thì có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến việc “mở nhạc to thì giúp cho nhà hàng kinh doanh tốt hơn chỗ nào?”. Nhưng bạn có biết rằng, theo như nhiều nghiên cứu và đã chứng minh rằng:

“Nhạc to khiến bạn muốn nhai thức ăn vội và điều đó giúp nhà hàng phục vụ khách nhanh hơn”. Cũng từ đó mà giúp thu hút nhiều khách hàng đến dùng bữa hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà hàng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Âm thanh và mùi hương của thức ăn

Bạn có biết rằng âm thanh và mùi hương khi chế biến thức ăn cũng là 1 trong 10 mánh khóe kinh doanh của các nhà hàng khiến bạn chi tiền nhiều hơn hay không. Bởi lẽ, với những nhà hàng cho thực khách thấy được quá trình chế biến món ăn của các đầu bếp.

Điều này không chỉ tạo lòng tin cho thực khách về quy trình chế biến món ăn an toàn mà khi quan sát quá trình này còn khiến các khách hàng như chúng ta thèm ăn hơn bao giờ hết. Nhất là những âm thanh xèo xèo của món ăn với khói bốc lên nghi ngút, cùng hương thơm khó lòng cưỡng lại. Và tất nhiên, lúc này nhà hàng cũng không quên làm thêm một hay vài phần thức ăn tương tự để khi bạn có nhu cần dùng thêm là họ sẽ phục vụ ngay.

Không gian nhà hàng thường có màu đỏ và vàng

Không phải đơn giản là thích màu đỏ hay vàng mà các nhà hàng chọn 2 màu này làm màu chủ đạo, điều này là có chủ đích hết đấy nhé. Bởi lẽ, màu sắc cũng có liên quan rất lớn đối với tâm lý ăn uống của chúng ta đấy nhé. Và màu đỏ hay vàng chính là 2 màu sắc được chứng minh là có thể kích thích sự thèm ăn của chúng ta.

Chính vì điều này mà khi thiết kế thương hiệu hay logo,... các nhà hàng thường sẽ chọn 2 màu sắc này làm chủ đạo. Tương tự đó, không gian ở các nhà hàng cũng không nằm ngoại lệ.

Luôn sẵn sàng phục vụ các món ăn đơn giản

Các món ăn đơn giản trong nhà hàng như mì nấu sẵn, khoai tây nghiền, bánh mì,... luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Vì những món ăn này thường sẽ được làm sẵn hàng loạt và lúc nào cũng có. Do đó, mà chất lượng của chúng không phải lúc nào cũng tốt.

Cách phục vụ buffet tự chọn

Khi phục vụ các món tự chọn, người ta thường mang những đồ ăn giá rẻ ra đầu tiên. Điều này dẫn tới việc khi bạn đã no nê với các món có “giá bèo” thì chẳng còn chỗ trong bụng để dùng được nhiều đồ ăn ngon, giá đắt trong danh sách các món buffet nữa. Đó cũng là thủ thuật giúp nhà hàng kinh doanh buffet có lời.

Đó chính là 10 mánh khóe kinh doanh của các nhà hàng khiến bạn “tiền tiêu cháy túi”. Biết rồi thì hãy nằm lòng để lần sau có đi ăn nhà hàng mà không phí tiền vì những “mánh khóe” này nhé.

(Theo Khỏe và Đẹp)