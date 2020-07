Đầu tư chung cư mini cho thuê, tiền thu không đáng kể, lỗ trăm triệu vẫn ế. Tình trạng mua chung cư phải bán lỗ sau ít năm sử dụng như gia đình nhà anh Lê Đình Dũng, 32 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội khá phổ biến.

Cách đây 5 năm, vợ chồng anh Dũng ở Văn Quán, Hà Đông kết hôn. Ở cùng bố mẹ nên anh chị dồn tiền đầu tư 1 căn chung cư mini để cho thuê lấy tiền chăm lo con cái. Chọn mãi, anh chị quyết 1 chung cư nhỏ 60m2 tại Hà Trì, Hà Đông với giá 1,2 tỷ đồng.

“Căn chung cư tầng 4 của một tòa 7 tầng nằm ngay gần phố Bà Triệu (Hà Đông). Chung cư cũng gần trường học, gần chợ dân sinh rất thuận tiện đi lại hay mua bán. Cũng chỉ cách nơi mình ờ 1 km nên tiện quản lý”, anh Dũng kể.

Thời điểm đó, bố mẹ anh Dũng có trong tay 800 triệu đồng. 400 triệu còn lại, nhà anh quyết định vay ngân hàng và trả trong thời hạn 5 năm.

Hầu hết khách hàng không mấy mặn mà mua căn hộ chung cư đã qua sử dụng

Vợ chồng anh Dũng nhận trả số tiền lãi và gốc vay ngân hàng hàng tháng cho bố mẹ. Theo cách tính dư nợ giảm dần, với lãi suất 10% và vay trong 5 năm, khách hàng vay nợ như nhà anh Dũng phải trả tiền gốc là 6,6 triệu, tiền lãi là 3,3 triệu đồng, tổng cộng là 9,9 triệu đồng/tháng.

Cũng may, vợ chồng anh Dũng đều đi làm nên có khoản lương tháng cố định. Mỗi tháng, lương thợ kỹ thuật của anh được khoảng 12 triệu, của vợ làm ngành dược cũng được 8-9 triệu. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng 20 triệu đồng. Một nửa số tiền này dùng để trả nợ ngân hàng, vợ chồng chỉ dám chi tiêu trong khoảng 10 triệu đồng nên khá eo hẹp.

Chung cư này cho thuê chỉ được hơn 5 triệu/tháng. Sau 5 năm, vợ chồng anh Dũng cũng vừa trả xong dứt điểm nợ ngân hàng thì cũng là lúc anh muốn bán căn chung cư nhỏ đi. Tuy nhiên, anh tá hỏa khi rao bán sau ít năm sử dụng dù giá rẻ bèo mà vẫn ế ẩm chỏng chơ.

“Mình rao bán căn hộ 60m2 đến nay đã nửa năm, ký gửi ở các sàn, qua môi giới và tự đăng lên facebook nhưng chẳng mấy ai hỏi. Cũng có một số người tới xem nhưng chê phòng cũ, nội thất không bắt mắt, tầng hầm gửi xe tối rồi mất hút”, anh Dũng buồn rầu nói.

Người đàn ông này chia sẻ, căn hộ anh mua có giá 1,2 tỷ, vợ chồng anh đầu tư thêm gần 200 triệu làm nội thất. Suốt 5 năm phải chi trả các chi phí hàng tháng, sửa chữa hư hỏng liên tục rồi trước khi bán còn mất 30 triệu sửa lại mà bán ra anh chỉ dám rao 700 triệu vẫn không có ai mua.

“Ban đầu mình lạ lắm, không hiểu tại sao lại vậy. Nhưng tìm hiểu, mình nhận ra một trong những lý do khiến căn hộ không được giá là do chung cư xây đã lâu nên bắt đầu cũ. Do đó, người mua không mặn mà so với các dự án chuẩn bị ra hàng. Chưa kể, có người đến xem rồi lo ngại về yếu tố an toàn của chung cư như chất lượng nhà ở, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... ”, anh Dũng thú nhận.

Những yếu tố đó đã dìm giá xuống, chung cư phải bán lỗ nếu muốn chuyển đổi. Anh Dũng còn khuyến mãi thêm đồ nội thất nhưng vẫn chưa thấy khách chốt mua.

Thêm một lý do nữa khiến khách đến xem căn hộ một đi không trở lại. Đó là việc chủ đầu tư ở chung cư không mấy quan tâm đến việc bảo trì nên nhiều khu vực công cộng đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống thoát nước không đảm bảo.

Mua nhà 1,2 tỷ, đầu tư chi phí hơn 200 triệu, cho thuê 5 năm được hơn 300 triệu giờ bán 700 triệu tính ra lỗ tới 400 triệu mà vẫn chưa thoát. Đây hẳn là 1 cú đầu tư thất bại nhớ đời của vợ chồng trẻ này.

“Rõ ràng, nhà mình ở tầng 4 khá đẹp. Vợ chồng ở cũng rất giữ gìn nội thất, phòng ốc. Thế mà giờ bán có 700 triệu, tính ra lỗ nặng vẫn không bán được”, anh Dũng tâm sự.

Thảo Nguyên