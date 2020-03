Để tiết kiệm thời gian ở sân bay, các chuyên gia đã chia sẻ 13 lời khuyên cho tất cả các hành khách.

Hầu hết ai cũng một lần gặp phải trục trặc nào đó ở sân bay: từ việc làm rơi hành lý, mang quá cân, đến việc đi muộn và quên hộ chiếu. Tất cả những việc này, dù nhỏ hay lớn, đều mang lại một cảm giác khó chịu và bạn phải bực bội trong suốt chuyến bay.

Dưới đây là 13 lời khuyên từ các chuyên gia về các việc bạn không nên làm ở sân bay để đừng làm hỏng chuyến đi ngay từ lúc mới bắt đầu.

1. Đến sân bay trước 3 giờ

Hầu hết các hãng hàng không đều làm thủ tục check-in 2 tiếng trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay nội địa, và từ 2 đến 3 tiếng với các chuyến bay quốc tế. Hành khách đến quá sớm sẽ phải tốn nhiều thời gian chờ đợi mệt mỏi và vô ích ở sân bay trong lúc chờ nhân viên làm thủ tục check-in.

2. Để đồ kim loại mỗi cái một nơi

Sau khi check-in, hành khách sẽ phải đi qua cổng kiểm tra an ninh. Tại đây, mọi người sẽ phải bỏ toàn bộ các đồ kim loại và thiết bị điện tử vào khay để kiểm tra. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể bỏ tất cả các đồ vật kim loại vào một cái túi từ trước và chỉ việc đặt túi đó vào hành lý xách tay của mình.

Có một điều nhiều người không biết, đó là máy dò kim loại được thiết kế để tìm kiếm các đồ kim loại có từ tính. Vàng, bạc có cấu tạo nghịch từ nên từ tính của chúng rất nhỏ và máy dò hầu như không có phản ứng với chúng.

3. Thông báo hành lí quá cân

Nếu bạn đang mang hành lí xách tay thừa cân, bạn không cần phải chủ động thông báo với nhân viên ở quầy check-in. Đôi khi, các nhân viên của hãng hàng không sẽ bỏ qua một vài cân thừa mà không tính phí. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra nếu bạn bay với một hãng hàng không giá rẻ.

4. Để đồ có giá trị trong hành lý ký gửi

Theo một nghiên cứu của Cơ quan thông tin Thụy Sĩ, SITA, năm 2019 ghi nhận gần 4,5 triệu túi và vali bị hư hỏng hoặc đánh cắp. Vì vậy, hãy giữ các đồ có giá trị như máy ảnh, tiền và các tài liệu quan trọng trong túi xách tay.

5. Giữ thiết bị điện và chất lỏng ở lớp dưới cùng của vali

Trong khi kiểm tra an ninh, nhân viên hàng không thường đề nghị hành khách bỏ các đồ có chất lỏng và thiết bị điện tử sang khay riêng. Nếu bạn cho những thứ này vào đáy túi xách hoặc vali, bạn sẽ phải lộn tung mọi thứ để lấy những thứ đồ kia ra. Vì thế, hãy xếp vali theo đúng cách sau:

Quần áo và giày dưới cùng

Tài liệu ở trên quần áo; Tiền cho vào túi quần/ áo.

Thiết bị điện từ như máy ảnh, máy tính, ổ cứng,... và chất lỏng (nhỏ hơn 100ml) vào một túi riêng và đặt lên trên cùng.

Tai nghe và xạc để trong túi nhỏ khác.

6. Cho thuốc vào hành lý ký gửi

Quy định 100ml chất lỏng mang theo hành lý xách tay không áp dụng với đơn thuốc và đồ ăn cho trẻ. Các hành khách có quyền mang theo:

Một nhiệt kế không chứa thủy ngân để đo nhiệt độ cơ thể

Một nhiệt kế thủy ngân cất trong hộp riêng và dán kín với niêm phong đặc biệt

Một máy đo huyết áp bằng thủy ngân để đo huyết áp, cất trong hộp đặc biệt

Oxy già, không quá 100 ml dung dịch 3%, cho mỗi hành khách

Một cái bật lửa dùng một lần

Thuốc theo đơn của bác sĩ.

7. Bọc hành lý bằng băng quấn nilon

Nhân viên an ninh có quyền mở hành lý xách tay của hành khách để kiểm tra. Nên nếu bạn bọc hành lý bằng băng quấn nilon, bạn đang làm mất thêm thời gian của mình khi đi qua cửa kiểm tra an ninh.

8. Lo lắng bức xạ từ máy quét cơ thể

Có 2 loại máy quét cơ thể được sử dụng tại sân bay:

Các máy quét dựa trên tán xạ ngược: Chúng bao gồm 2 máy dò tia X và các tia của chúng không xuyên qua cơ thể người, nhưng bị phản xạ lẫn nhau. Vì vậy, nhân viên sân bay có thể nhìn màu hiển thị trên máy để đọc các chất cơ thể khác nhau. Ví dụ, các cơ trên hình sẽ có màu sáng, trong khi kim loại sẽ có màu tối.



Máy quét vi sóng sử dụng sóng milimet và tạo ra hình ảnh rõ ràng và chân thực hơn trên màn hình.



Các nhà sản xuất nói rằng các máy quét đều an toàn cho sức khỏe của hành khách. Bức xạ của máy đầu tiên tương đương với liều bức xạ mà hành khách nhận được trong 2 phút của chuyến bay, và máy thứ hai có thể so sánh với bức xạ phát ra từ điện thoại thông minh.

9. Tranh cãi với nhân viên an ninh

Nguyên tắc vận chuyển chất lỏng đã được thông báo rõ ràng mọi nơi: Trên website của hãng hàng không và sân bay, tại phòng vé, và thậm chí cả trên thẻ lên máy bay. Tuy nhiên, nhiều hành khách vẫn lén mang theo nước hoa, kem dưỡng với thể tích lớn hơn 100ml và các nhân viên an ninh có quyền tịch thu các sản phẩm này hoặc từ chối cho họ lên máy bay nếu họ không đồng ý bỏ lại.

Ngoài ra, việc xếp hàng qua cổng kiểm tra an ninh với máy quét cũng là điều gây khó chịu. Hành khách sẽ phải tháo thắt lưng và giày. Điều này cần phải “cám ơn” Richard Reid. Vào ngày 22/12/2001, anh chàng này đã mang chất nổ trong đôi boot cao gót của mình. Mặc dù anh ta đã bị bắt nhưng các hãng hàng không từ đó đã yêu cầu phải quét cả giày của hành khách.

Tất cả những việc này đều có thể khiến các hành khách nóng tính cảm thấy bực bội và bắt đầu gây lộn với nhân viên sân bay. Nhưng điều này chỉ khiến chuyến đi của họ trở nên khó khăn hơn. Nếu một hành khách từ chối kiểm tra an ninh, chủ động can thiệp vào quá trình kiểm tra, hoặc đe dọa nhân viên an ninh thì các nhân viên có quyền gọi cảnh sát đến giải quyết.

10. Không kiểm tra bảng khởi hành

Thời gian bay và số cổng được ghi trên bảng khởi hành, nhưng các thông tin này cũng thường xuyên thay đổi vào thời gian cuối khiến một số hành khách lơ đễnh dễ bị muộn chuyến bay. Hãy tập thói quen kiểm tra bảng khởi hành 15 – 20 phút một lần để xem có bất cứ thay đổi nào không.

11. Cố gắng là người đầu tiên xuống máy bay

Nhiều người thường cố gắng xuống máy bay nhanh nhất có thể khi máy bay hạ cánh. Tuy nhiên, bạn hầu như không thể len qua đám đông đang xếp hàng phía trước, đặc biệt khi bạn ngồi cuối mà chỉ nhận được cái nhìn khó chịu của các hành khách khác. Vì vậy, hãy bình tĩnh chờ đợi khi đến lượt mình.

12. Không tháo vỏ hộ chiếu trước khi đưa cho cảnh sát

Ở các trạm kiểm ra hộ chiếu thường có 2 cảnh báo: Một là không bao giờ đưa hộ chiếu còn nguyên vỏ bọc cho cảnh sát, hai là trách nhiệm phải chịu khi cố gắng mua chuộc sĩ quan cảnh sát.

Vỏ hộ chiếu thường được sử dụng như một vỏ bọc để hối lộ. Vì thế, các nhân viên cảnh sát tại đây thường yêu cầu bạn bỏ vỏ để bảo vệ bản thân họ khỏi các nghi ngờ. Nếu bạn quên tiền trong vỏ hộ chiếu khi trình hộ chiếu cho cảnh sát, họ sẽ có thể cho đây là một hành vi hối lộ. Ngoài ra, vỏ hộ chiếu làm cho việc đọc thông tin từ chip điện tử trong hộ chiếu trở nên khó khăn hơn.

13. Nói quá nhiều ở khu vực kiểm soát hộ chiếu

Một trong các nhiệm vụ của cảnh sát là kiểm tra những người lao động và người nhập cư bất hợp pháp. Những câu hỏi kiểu như: Bạn đi đâu? Bạn sẽ làm gì? Bạn có người thân hay bạn bè ở nước đang đến không? là các nỗ lực để xác định rủi ro liên quan đến kỳ nghỉ của bạn. Do đó, cách tốt nhất là trả lời ngắn gọn và đầy đủ thông tin các câu hỏi là cách tốt nhất để giao tiếp với các nhân viên cảnh sát ở khu vực này.

(Theo Brightside/ Dân trí)