Từng bị đánh giá là “dại”, đầu tư hớ, nhưng chỉ sau hơn một năm chị An Nhiên và gia đình đang có nguồn thu nhập ổn định lên tới 80 triệu đồng mỗi tháng từ chính thửa đất mà nhiều người từng chê ỏng chê eo trước đây.

Chia sẻ về câu chuyện thu lời lớn với quyết định đầu tư tài chính cá nhân, chị An Nhiên năm nay 45 tuổi ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết gia đình mình đã có được nguồn thu nhập thụ động ổn định khi đầu tư vào đất đai và kinh doanh phòng trọ.

Theo đó, sau nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ gia đình anh chị tích góp được một khoản tiền đáng kể. Do gửi tiết kiệm lãi suất không cao nên năm 2015, anh chị quyết định xuống tiền mua miếng đất 170 mét vuông ngay gần nhà nhưng um tùm cỏ cây đang được rao bán với giá 1,75 tỷ đồng. Chị cho biết thời điểm gia đình xuống tiền mua mảnh đất này nhiều người từng chê ỏng chê eo, cho rằng anh chị đã “dại” khi mua và có thể trở thành một thương vụ hớ bởi với số tiền bỏ ra có thể lựa chọn được nhiều vị trí đẹp hơn ở những khu vực khác.

Chị An Nhiên cho biết căn hộ Penthouse trên tầng 5 dãy trọ của mình có tầm nhìn thoáng đãng ra các phía và luôn đầy hoa thơm cùng tiếng chim hót líu lo hàng ngày.

Bất chấp lời bàn tán của những người xung quanh, anh chị vẫn giữ nguyên quan điểm là xuống tiền mua. Chia sẻ về quyết định của mình, bà mẹ 45 tuổi cho biết lúc xuống tiền mua chỉ nghĩ đơn giản rằng đất rộng, đường hẻm cũng rộng tới 8m. Lúc này, anh chị quyết định mua là muốn có cái nhà mơ ước tại TP Hồ Chí Minh và có kế hoạch sẽ dựng lên một ngôi nhà cấp bốn thông minh với đầy đủ tiện nghi kèm theo sân vườn, ao cá mà vẫn có chỗ để thiết kế một gara ô tô.

Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng từ khu đất của gia đình khi gần những khu công nghiệp, công nhân và người lao động thuê nhà luôn đông đúc. Chị đã bàn với chồng thay đổi quyết định, vay thêm ngân hàng 1,5 tỷ đồng cùng với số tiền 1,5 tỷ đồng tích lũy còn lại để xây lên dãy trọ 5 tầng với 40 phòng và 1 căn hộ penthouse.

Kể về quyết định đầu tư này, chị thừa nhận thời gian đó cũng có chút “liều” và cả may mắn do lãi suất cho vay của ngân hàng lúc đó khá ổn định. Công việc kinh doanh của gia đình cũng thuận lợi nên có đủ nguồn tiền để có thể trả lãi và gốc vay hàng tháng cho ngân hàng. Bên cạnh đó, cả 40 phòng trọ vừa xây xong trong 10 tháng là đã có thu nhập ổn định tới 80 triệu đồng/tháng. Do đó, chỉ mất đúng 2 năm, gia đình anh chị đã trả hết khoản nợ vay ngân hàng.

Chị Nhiên cũng cho biết, công việc quản lý 40 phòng trọ hiện nay cũng không quá khó khăn. Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh chung của mọi người, chị sử dụng dịch vụ quét dọn vệ sinh bên ngoài nên phần sinh hoạt chung của cả khu trọ luôn được đảm bảo sạch sẽ. Nhờ việc giữ giá thuê ổn định suốt những năm qua, có nhiều người và cả gia đình thuê phòng nhà chị ở lâu dài. Điều này giúp gia đình chị tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc quản lý khách chuyển đến hay chuyển đi trong những năm qua.

Ngoài nguồn thu nhập thụ động ổn định hàng tháng trong những năm qua, chị Nhiên thừa nhận giá mảnh đất xây phòng trọ của mình cũng như giá BĐS trong khu vực hiện nay cũng đã tăng chóng mặt. Với số tiền gia đình chị bỏ ra trước đây thì giờ chỉ có thể mua được mảnh đất nhỏ vài chục mét vuông ở khu vực này, thậm chí vị trí còn nằm trong hẻm sâu và hẹp hơn.

Sở hữu căn hộ Penthouse trên tầng cao của một tòa nhà luôn là khao khát của nhiều người - Ảnh minh họa

Thừa nhận mình không phải là một người chuyên kinh doanh bất động sản nhưng chị Nhiên cho biết mình cũng rất may mắn với lĩnh vực này. Trong 2 năm gần đây với số tiền tích lũy từ kinh doanh phòng trọ cũng như nguồn thu nhập từ công việc yêu thích, chị cũng đã mua được thêm vài miếng đất có vị trí đẹp trong khi giá thành lại rẻ.

Bà mẹ 45 tuổi cho biết, dù đã nghĩ tới, nghĩ lui nhiều lần, chị vẫn thấy yếu tố may mắn cũng góp phần rất quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tài chính với mỗi cá nhân.

Về vấn đề có nên đầu tư vào đất nền hay đầu tư vào phòng trọ cho thuê thời điểm này hay không, chị cho biết điều này sẽ phụ thuộc vào quan điểm và sở thích của mỗi người. Nhưng với chị, mỗi khi quyết định đầu tư vào một thửa đất nào đó, anh chị luôn dành thời gian để quan sát và tìm hiểu xem liệu mảnh đất đó có tiềm năng phát triển hay không. Trong trường hợp nếu không mua đi bán lại được thì có thể để ở hoặc cho thuê, và điều quan trọng là chính nó phải “đẻ” ra được tiền.

