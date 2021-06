Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/6 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế đi ngang trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thông tin về lạm phát của nước Mỹ.

Đầu phiên giao dịch 8/6 trên thị trường Mỹ (đêm 8/6 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,09 điểm.

Đồng USD trên thị trường quốc tế đi ngang trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thông tin về lạm phát của nước Mỹ.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ được công bố lạm phát vào ngày Thứ Năm tuần này. Chỉ số giá tiêu dùng được dự báo sẽ tăng 0,5% so với tháng 4 và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều người lo ngại lạm phát sẽ tăng lên những mức cao mới trong các tháng tới. Giá cả hàng hóa nguyên liệu đầu vào tăng mạnh trong vài tháng qua. Nó cho thấy lạm phát có thể là vấn đề lớn đối với nền kinh tế Mỹ.

Đồng yen của Nhật chịu áp lực bán sau khi thông tin cho thấy tổng sản phẩm quốc nội quý I giảm 3,9% so với cùng kì năm trước và giảm 1% so với quý IV/2020. Nó thể hiện rõ ràng sự suy thoái của nền kinh tế hàng đầu châu Á do quá trình tiêm chủng vắc xin diễn ra chậm hơn so với các nước phát triển khác.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD đi ngang.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm bắt đầu thảo luận về việc giảm mua tài sản do lạm phát ở mức cao. Chỉ số lạm phát sắp được công bố sẽ là một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng cuối cùng trước cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 15-16/6.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 8/6, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.860 đồng/USD và 23.060 đồng/USD.

Tới cuối phiên 8/6, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.860 đồng/USD và 23.060 đồng/USD. Vietinbank: 22.855 đồng/USD và 23.055 đồng/USD. ACB: 22.870 đồng/USD và 23.060 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 8/6, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.405 đồng (mua) và 28.549 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 32.032 đồng (mua) và 33.037 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 205,7 đồng (mua vào) và 214,3 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.555 đồng và bán ra ở mức 3.667 đồng.

V. Minh