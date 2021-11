Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/11 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế hút dòng tiền và đứng ở mức cao khi thị trường đặt cược vào khả năng Fed sớm siết chính sách tiền tệ.

Đầu phiên giao dịch 25/11 trên thị trường Mỹ (đêm 25/11 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,72 điểm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế hút dòng tiền và đứng ở mức cao khi thị trường đặt cược vào khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm siết chính sách tiền tệ.

Đồng bạc xanh tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu sẽ giảm chương trình mua trái phiếu. Ngân hàng trung ương Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất nhanh hơn các ngân hàng trung ương khác.

Tính từ đầu năm tới nay, đồng USD đã tăng 9,1% so với đồng euro, và đang hướng đến mức tăng theo năm lớn nhất trong sáu năm qua. Đồng tiền này cũng đã tăng 11,6% so với đồng yen và 7% so với đồng AUD.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid tại châu Âu cũng khiến dòng tiền đổ vào đồng USD.

Tỷ giá USD, Euro ngày 26/11: USD treo cao.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 25/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.147 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.650 đồng - 23.791 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.170 đồng – 26.727 đồng.



Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.575 đồng - 22.775 đồng

VietinBank: 22.495 đồng - 22.775 đồng



Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 25.020 đồng - 26.135 đồng

VietinBank: 24.590 đồng - 25.880 đồng



V. Minh